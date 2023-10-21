Цифровой каталог

Читателям крупнейшей в регионе библиотеки им. А. С. Пушкина оказывают 17 видов цифровых услуг.

Фонд книгохранилища на сегодняшний день составляет более 239 тысяч экземпляров, из них в цифровой формат уже перевели более 13 тысяч документов. Сегодня переход к электронному формату и автоматизации библиотечных процессов – это естественное требование времени.

– Креативная трансформация библиотеки, модернизация и унификация работы всей библиотечной системы, доступность книжного фонда в электронном формате очень важны. Необходимо переформатировать работу, создать современный интерактивный сайт и мобильные приложения, чтобы любой читатель мог быстро записаться и в короткие сроки забрать нужные ему книги, – отметил аким области Ермек Кошербаев.

«Классический» доступ к фондам областной библиотеки им. А. С. Пушкина, безусловно, останется у читателей, но для более удобного и оперативного реагирования на запросы населения необходимо переориентировать деятельность «пушкинки» и других библиотек Восточного Казахстана в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.

В частности, нужно автоматизировать работу, перевести книжный фонд в удобный цифровой формат, обновить программное обеспечение и сайт библиотеки, создать простое и доступное мобильное приложение. Это позволит читателям самостоятельно выбирать способ и формы использования книжного богатства библиотек региона.

Мария Симонова