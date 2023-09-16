Книжное пополнение

Ежегодно выделяются средства из областного бюджета для обновления «ассортимента» фондов областных, районных, сельских библиотек новыми изданиями.

Как рассказали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, при выборе новых книг руководствуются читательским спросом, также выбирают новые издания, получившие высокую оценку на рынке.

– В настоящее время большим спросом пользуются детские книги дополненной 3D-, 4D-реальности издательства «Big Dream», переводы лучших произведений мировой литературы издательства «Stepp & World Publishing» на казахский язык, книги саммари нон-фикшн, – отметила руководитель Центра комплектования и обработки документов Нургуль Темешева. – Особую роль играет издательство «Mazmundama», выпускающее на казахском языке всемирно известные книги-бестселлеры. Книги издательства «Алтын сақа», «Orda Generation» являются дополнительным учебным пособием не только для детей, но и для родителей и учителей начальных классов.

По словам читателя «пушкинки» Марины Исмайловой, у современных детей гораздо больше соблазнов, у них немного другие интересы, поэтому и литература отличается от той, что читали родители. И заинтересовать их книгой гораздо сложнее. Она порекомендовала к прочтению детям произведения «Каскадёрки идут до конца» Анны Анисимовой, «Мы с братом и Рыжая» Генриха Книжника, «Жили-плыли пираты» Александра Кисилёва и ещё несколько интересных книг с хорошими иллюстрациями.

В 2023 году в фондах библиотек появилось 27210 новых книг, из них на государственном языке – 21 584.

Мария Симонова