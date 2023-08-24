Цифровой «двойник» для пользы дела

В повседневной жизни восточноказахстанцев цифровые технологии являются отличными помощниками. Но, к сожалению, их возможности используются ещё далеко не в полной мере. Так называемый, цифровой «двойник», между тем, вполне может оправдывать своё название.

Развитие и внедрение цифровых технологий – это не самоцель, а эффективный и важный инструмент, позволяющий облегчить доступ к информационным базам данных, сделать прозрачным многие процессы в различных сферах жизнедеятельности общества.

Утром – деньги…

В частности, перед управлением экономики и бюджетного планирования, а также строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства стоит задача совместно с профильными ведомствами разработать систему, информирующую об осуществлении платежей в установленные сроки различным энергопередающим, теплоснабжающим предприятиям, организациям.

У бюджетных организаций, которые в плановом порядке оплачивают услуги энергетиков, тепловиков, а также поставку каменного угля и других энергоносителей, не должно быть никаких долгов. И соответствующим структурам следует строго контролировать соблюдение финансовой дисциплины, не накапливать из месяца в месяц или из года в год кредиторскую задолженность.

Потребители обычно требуют, чтобы энергетики и тепловики без сбоев оказывали качественные услуги. Но при этом забывают их вовремя оплачивать. Хотя подход обычно известный. Сначала деньги, а потом услуги.

Финансы и платежи – это кровеносная система экономики, которая циркулирует непрерывно. Если мы не хотим мёрзнуть в домах или сидеть со свечкой, должны оплачивать услуги вовремя.

Для этой цели как раз и предназначены цифровые технологии, способные предоставлять полную картину о ситуации в Восточном Казахстане. Эти и другие вопросы стали темой обсуждения в органах власти. Хотя, на первый взгляд, имеют опосредованное значение и отношение к проблемам теплоэнергоснабжения.

право выбора

Для получения тепла необходим уголь. Поставками твёрдого топлива для теплоисточников региона в основном занимается угольный разрез «Каражыра». При этом в Зайсанском районе есть возможность отгрузки твёрдого топлива на местном Кендерлыкском месторождении. Если есть возможность, почему бы не задействовать все источники снабжения топливом?

– Если они предложат более низкие цены и смогут обеспечить необходимое количество угля, нужно сократить расходы госбюджета и переходить на них, – обсуждая этот вопрос, отметил аким ВКО Ермек Кошербаев.

Во всяком случае, профильные ведомства должны изучить ситуацию и предоставить клиенту право выбора. Подобный подход призван в условиях рыночной экономики, наличии конкурентной среды, справедливой конкуренции обеспечить доступ к более выгодным предложениям, влиять на уровень отпускных цен на уголь.

К примеру, в Тарбагатайском районе уголь с месторождения в области Абай обходится потребителю по цене около 25 тысяч тенге за одну тонну. В то же время на месторождении в Зайсанском районе цена несколько ниже. Возникает вопрос, зачем платить больше, если есть возможность купить твёрдое топливо дешевле?

Лёд тронулся

Если вернуться к вопросам цифровизации, то лёд в этом плане местами тронулся. Так, в ходе реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по итогам 6 месяцев 2023 года, Управление координации занятости и социальных программ ВКО по поручению акима области внедрило новую систему. Получен прекрасный результат!

По информации руководителя управления Альмиры Мусиновой, новинка позволяет облегчить, автоматизировать работу персонала. Если прежде на её выполнение работники расходовали около 400 часов, то с помощью новой разработки они справляются всего за… четыре часа! Причём, обеспечивается полная транспарентная картина, цифровой доступ к ней и контроль над реализацией проекта.

– Эксперимент оказался удачным, – подчеркнул Ермек Кошербаев и высказался за его внедрение в более широком масштабе в других важных сферах.

Таир Сапаргалиев