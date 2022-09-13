Целебный нектар алтайских гор и лугов

Пчелиный мёд – это не только престижный бренд Восточного Казахстана, но и редкий в стране продукт, который является одновременно пищей и лекарством.

Традиционная медовая ярмарка в нынешнем году состоялась на территории рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет». Пчеловоды из разных районов области привезли и выставили мёд, побочную продукцию древней и одновременно вечно молодой отрасли. Здесь нет преувеличения ни на грамм, поскольку цветочный нектар с давних пор считается не иначе как эликсиром молодости.

Жители и гости города приходят специально купить на зиму для иммунитета знаменитый катонский мёд. В нём на ярмарках не бывает недостатка, учитывая постоянно растущий спрос. По информации представителя отдела сельского хозяйства Турсынхана Базарбаева, пчеловоды района постарались оправдать ожидания покупателей. На прилавках самые разные сорта мёда и продукции из него.

К развитию пчеловодства в Восточном Казахстане подходят на солидной научной основе. В частности, ТОО «ВК сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОЗ) осуществляет научное сопровождение не только в теории, но и на практике. Проводит исследования на конкретных опытных пасеках, расположенных в Глубоковском районе, поэтому наглядно демонстрирует свой мёд на ярмарке.

В Глубоком, Шемонаихе, Риддере местные жители издавна работали с пчёлами, для которых есть отличные природно-климатические условия, множество медоносов. Между тем, свои традиции имеются у коллег из других районов, теперь уже соседней области Абай. К примеру, вносит особый колорит в общее дело участие пасечников с продукцией из Урджарского, Бородулихинского районов, без которых не обходится и нынешняя медовая ярмарка.

Всегда с большой ответственностью и интересом к подобным мероприятиям подходит профильный отдел из города и района Алтай. Местные пчеловоды поставляют продукцию из таёжных уголков в Алматы и столицу, а мёд алтайский соответствует в полной мере своей марке.

Уже долгие годы занимается древним промыслом на своей пасеке пчеловод Валерий Мусин из района Алтай. В родных краях и даже далеко за их пределами его фамилия известна многим землякам благодаря отличному мёду. Он не скрывает, что работа с пчёлами требует особого склада характера, терпения, самоотдачи. Людям было бы полезно многому поучиться у крылатых тружениц, которые служат символом трудолюбия, организованности, взаимовыручки.

– Из побочной продукции пчеловодства производится специальная настойка, которая рекомендуется взрослым и детям к употреблению в профилактических целях, – говорит Валерий Мусин.– Причём, очень важно её строго дозировать и принимать буквально каплями. Насколько сильным бывает воздействие природного натурального продукта, настолько полезным оказывается он для здоровья.

Напомним, что покупатели используют адресный подход, приходят за конкретным мёдом. География для них играет определяющую роль, не отпугивает даже цена. Наряду с мёдом некоторые покупают, так называемый, забрус. Это восковые крышечки, которыми пчёлы плотно запечатывают соты с мёдом. Перед откачкой пчеловоды их срезают ножом, но не выкидывают такое добро. Ведь в них содержатся биологически активные и ценные вещества.

По словам известного специалиста и организатора пчелиного дела на уровне области и республики Валерия Касымбаева, каждый новый сезон не похож на предыдущий. Не бывает без трудностей, порой таких непредвиденных, но если трудиться на совесть, то обязательно будет толк.

– Хочу поздравить своих многочисленных коллег с сегодняшним событием, завершающим очередной сезон, – говорит Валерий Мухтарович. – Для нас это праздник и одновременно продолжение работы, потому что нужно реализовать продукцию, готовиться к следующей весне. Пусть медосбор длится всего несколько тёплых месяцев, а подготовка к нему ведётся постоянно, в любое время года.

Усилиями профессионалов, медовая отрасль является сферой бизнеса, которая постепенно становится на ноги, вносит вклад в пополнение продовольственной корзины. Есть вполне реальный экспортный потенциал, поставки мёда в другие страны имеются в активе пчеловодов ВКО.

Нынче определённое влияние оказывали засушливая погода, перепады температур, особенно в горных районах. Пчеловоды призывают бережнее относиться природе, не допускать пожаров в степи и лесах. У пчёл генетическая память на дым, как признак пожаров, а значит и беды. Словом, они ещё и выступают индикаторами благополучия в окружающей природной среде. Это тоже великая миссия! Она призывает человека разумного жить в согласии как с удивительно богатой природой, так и с самим собой.

Меир Токобаев

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