Три «К» – кадры, корма, качество

Золотой фонд кадров сельского хозяйства Уланского района составляют наиболее опытные руководители и специалисты, в числе которых Василий и Александр Воропай, Василий Гладышев, работающие в сфере АПК долгие годы.

Необходимые компетенции, опыт земляков особенно востребованы в сложных условиях, связанных с засухой в последние несколько лет. В рамках традиционного мероприятия с участием учёных и практиков, ежегодно проводимого на Опытном поле, нам выпала удача встретиться и поговорить с главой КХ «Багратион» из села Привольное Уланского района Александром Воропаем.

Среди коллег из разных районов ВКО и других регионов Казахстана уланские аграрии пользуются особым уважением, поскольку трудятся в зоне рискованного земледелия, и при этом добиваются высоких результатов. Поэтому даже признанные профи АПК области с большим вниманием и охотно прислушиваются к их вескому слову.

Вообще, земельные плантации вдоль трассы около села Привольное являются свое-образной визитной карточкой для каждого проезжающего, они радуют глаз, привлекают внимание не только аграриев, но и непосвящённых.

Правда, сегодня речь пойдёт не совсем о них, а о новинках, поисках давних друзей и коллег из областного центра.

Александр Воропай отмечает хорошую работу сотрудников Опытного поля, красивые и ровные деляны с дружными посевами, понимая, сколько труда вложено в течение лета.

– Я вижу, что здесь хорошо поработали с «химией», – говорит Александр Воропай. – Удобрения тоже есть, нет недостатка во влаге, хотя и говорят, что особых дождей до начала августа не было. Тогда им хвала и почёт, что таких результатов удалось достичь в засушливом году, и они налицо даже для тех, кто далёк от этого дела.

Наверное, нужно иметь большое сердце, объективный взгляд на жизнь, работу, поиски восточноказахстанских учёных и практиков, чтобы дать справедливую оценку их деятельности на пользу аграрному комплексу региона. За последние годы аграрная наука шагнула вперёд не только в масштабах региона, но и всего Казахстана. Передовую технику, современные технологии, агрохимию на полях дополняют цифровые системы, в частности – специальные агрокарты.

Активно внедряется зарубежный опыт, происходит общение на самую различную тематику, взаимные визиты, семинары, выставки, презентации как неотъемлемая часть жизни аграриев из любой точки земного шара, его регионов.

Такой сезон

В свою очередь «Рудный Алтай» интересуется тем, как складывается текущий сезон для уланских аграриев. В АПК Восточного Казахстана есть немало передовых хозяйств, на результаты которых стараются держать ориентир начинающие и опытные аграрии. Среди так называемых предприятий-маяков – КХ «Багратион» во главе с его первым руководителем.

– Год нынче засушливый, видовой урожай не самый лучший, – рассказывает наш герой. – Сколько есть, значит, столько и наше.

Это хозяйство известно ещё и тем, что успешно разводит маралов в степных условиях, являясь первопроходцем в этом экзотическом направлении. Багратионовцы доказали, что лесных красавцев можно прекрасно адаптировать в степи, достигать хороших результатов. Они даже по виду отличаются от горных маралов, намного мощнее, красивее. По мнению специалистов, всё решает сбалансированная, разнообразная, высококалорийная, лучшая кормовая база. Всё делается на строго научной основе, с учётом местных условий, традиций и наработанной практики за всё время. Здесь самый подходящий случай упомянуть о том, что глава семейной династии Василий Воропай является не только талантливым организатором, но имеет немалые заслуги на научном поприще. А преемственность поколений, передача опыта и знаний в данном хозяйстве находит самое яркое своё отражение.

– Общая численность маралов – более 1000 голов, – рассказывает глава хозяйства. – Некоторую часть из них составляют рогачи, у которых летом срезаются короны. По традиции ежегодно работает санаторий, где гости отдыхают и принимают лечебные ванны на основе пантов. Уже сформировался определённый круг людей, которые каждый сезон приезжают, чтобы восстановить свои силы, здоровье.

Решают корма

Умение обеспечить полноценный рацион для маралов, молочного и мясного животноводства является коньком багратионовцев. Мы напоминаем, как видели прямо рядом с фермами всходы многолетних трав.

– У нас прифермский севооборот, – продолжает глава хозяйства. – Сеяная трава находится на поливе, и в этом сезоне он нужен был как никогда из-за засухи для создания запаса кормов. В этом нам существенно помогает орошение. Люцерна выращивается на сенаж, а кукуруза идёт на силос.

По его словам, заготовка кормов одновременно велась для хозяйства и животных на личных домашних подворьях. Коллектив заботится о нуждах местного населения, а для них это огромное подспорье, что ценится по достоинству. Между тем во многих районах и сёлах области наблюдается существенный недобор и дефицит кормов. В таких случаях некоторым приходится заметно сокращать поголовье, и это влияет на ценовую политику на мясном рынке. Избыточное предложение приводит к потерям доходов животноводов, поскольку тогда они не окупают затрат.

Что касается кормовой базы, по состоянию на начало августа сенокос в хозяйстве завершён полностью, программа выполнена, и остаётся уборка технических культур, созревающих на полях гораздо позже других.

Если речь зашла о молочном животноводстве, так тут из хороших новостей – открытие в конце прошлого года новой, третьей на счету хозяйства молочно-товарной фермы на 300 голов.

– На ферму определили тёлок, от которых ожидаем вскоре приплод, – говорит Александр Воропай. – У нас есть надежда, что они станут продуктивными коровами. На сегодня численность молочного стада является вполне оптимальной, и дальнейшее расширение не планируется. Нам нужно научиться как следует работать с имеющимся поголовьем животных как молочной, так и мясной породы.

Местные козыри

Добавим, система производства, переработки, а также реализации молочной продукции на примере хозяйства является классической, известной в ВКО и в республике. В идеале подобные подходы являются образцом для подражания для других больших и малых хозяйств. В повседневной жизни к хорошему привыкаешь не только быстро, но и, более того, воспринимаешь как должное. И всё же было бы полезно обращаться к богатому опыту коллег, иногда стараясь взглянуть на ситуацию под другим, необычным ракурсом.

В связи с этим вспоминается недавний визит и встреча в акимате Восточно-Казахстанской области с дипломатами из Исламской Республики Иран, где высоким спросом сегодня пользуются натуральное растительное масло, маслосемена подсолнечника. У бизнес-структур в ближневосточной стране есть большой интерес к сотрудничеству в области сельского хозяйства. Для нас это привычно, но они признаются, что даже из иллюминатора самолёта обратили внимание, насколько живописна наша природа и богаты земельные ресурсы. Ухоженные поля и цветущие виды сельскохозяйственных растений отчётливо видны даже с большой высоты. В тот же момент, предлагая помощь в создании предприятий переработки, они отметили, что подобные масштабные проекты реализуются и казахстанскими компаниями.

Бесценный фонд

Характерно, что на Дне поля ветераны отрасли находились в центре внимания и выступили с профессиональными комментариями по обсуждаемым темам, интересующим всех аграриев.

Научная часть также была представлена солидно: несколько академиков, докторов сельскохозяйственных наук, профессоров, кандидатов наук, а также других специалистов отрасли. В целом преобладают кадры молодые и перспективные, для которых необходим опыт старших поколений, поскольку именно так обеспечивается преемственность, играющая ключевую роль.

Александр Воропай и Василий Гладышев на общем фото выглядят как всегда оптимистично, умеют работать и других вдохновлять, вести за собой, поделиться советом, поднять настроение острым словом и шуткой. Перед ними так и хочется снять шляпу в знак глубокого уважения за беспримерную доблесть на трудовой ниве!

Таир Сапаргалиев