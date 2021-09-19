Традиции и современность

В Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай–Борили» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялось открытие выставки члена Союза художников РК, художника, мастера декоративно-прикладного искусства Сагата Адылханова «Табиғат және Мен».

В своём творчестве Сагат Адылханов уделяет особое внимание декоративно-прикладному искусству казахского народа и прививает своим студентам любовь к традициям художественной обработки дерева.

Трудолюбие и высокое творческое образование мастера не остались незамеченными. Он был награждён медалью «За заслуги в изобразительном искусстве», стал лауреатом выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, проходившей в рамках ІХ Международного фестиваля русского искусства, обладателем І места в І Международном творческом конкурсе «Поэты Великой степи», Гран-при І республиканского конкурса декоративно-прикладного искусства «Креатив».

На выставке представлено около пятидесяти его работ, включая «Қауышу», «Үшем», «Вальс». Тонкий художественный вкус, безупречное владение техниками работы с деревом, узнаваемая творческая манера делают каждую его работу неповторимой и колоритной.

В открытии выставки приняли участие представители интеллигенции и художники города, которые отметили неоценимый вклад своего коллеги в развитие искусства Казахстана, сохранение самобытных традиций.

У желающих собственными глазами увидеть великолепные образцы традиционных национальных изделий и работы, отражающие дух современности, есть для этого время – выставка продлится до 11 октября.

Флора Левина

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Семей