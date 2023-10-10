Топовые сферы для инвестиций

Почти 20 миллиардов тенге планируется инвестировать в основной капитал в Шемонаихинском районе. Эти средства в основном идут на развитие горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, а также объектов инфраструктуры.

Такая тенденция наблюдается по итогам социально-экономического развития Шемонаихинского района за девять месяцев 2023 года.

Горняки в отрыве

Доминирующей отраслью местной экономики традиционно является промышленность.

– За отчётный период производство промышленной продукции ожидается на уровне 94,1 млрд тенге, – говорит заместитель акима района Алексей Ахаев. – В том числе по горнодобывающей отрасли – 69,9 млрд тенге.

Отмечается, что такие показатели будут достигнуты за счёт реализации ряда инвестиционных проектов. В горнодобывающей промышленности – это строительство второй очереди Артемьевского рудника на общую сумму 12,08 млрд тенге.

– В обрабатывающей промышленности инвестиции составят 19,9 млн тенге – это инвестпроект ТОО «Востоксельхозпродукт», – продолжает заместитель акима района. – Здесь проводится модернизация производства по выпуску растительного масла. Вообще, это предприятие полного цикла, которое выращивает собственное сырьё – семена подсолнечника, перерабатывает его и реализует готовую продукцию.

По его информации, другие инвестпроекты на сумму 1,4 млрд тенге, связанные с электро-, водо-, теплоснабжением реализуют следующие компании – АО «ОЭСК», ТОО «Востокэнерго».

Также есть проекты по индивидуальному жилищному строительству и в транспортно-логистической сфере.

Проекты на селе

Добавим, что вторым надёжным крылом экономики района является хорошо развитая сфера АПК. В сельском хозяйстве предусмотрены инвестпроекты на 2,7 млрд тенге. Это приобретение техники и оборудования, племенного поголовья сельхозживотных.

В текущем году орошается 1510 га земель, или 72 процента от поливной площади (2089 га). Таким образом, в течение года орошаемый клин увеличился на 50 процентов. На нём возделываются кукуруза на зерно, подсолнечник и пшеница.

Для повышения плодородия почв под урожай 2023 года хозяйства района приобрели и внесли около 10 тыс. тонн различных минеральных удобрений. При этом упор делается на азотные, фосфорные и частично калийные, а также комплексные микроудобрения.

Парк сельхозтехники и оборудования пополнился 170 единицами на общую сумму 2,9 млрд тенге.

По официальным данным акимата района, продолжается уборка урожая, её темпы сдерживает непогода. Уже убрано 51,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 68,6 процента от плана. Более 2000 га озимых и около 1000 га яровых зерновых культур из-за засухи были списаны в связи с очевидной нерентабельностью их уборки на зерно.

Хозяйства уже приступили к севу озимых культур под урожай 2024 года. Посеяно 1,918 тыс. га, из них пшеница озимая занимает 1,575 тыс. га, рожь – 0,189 тыс. га.

Мясной курс

Особый акцент в районе делается ещё и на мясном направлении. За отчётный период произведено 33,9 тысяч тонн молока и 4,2 тысячи тонн мяса.

– В сельхозформированиях продолжается работа по развитию мясного животноводства, – говорит заместитель акима района Алексей Ахаев. – ТОО «Де-Вита» приобрело 42 головы КРС казахской белоголовой породы в КХ «Восход» Шемонаихинского района в целях развития мясного направления. ТОО «Ново-Ильинское» закупило 35 голов КРС точно такой же продуктивной породы в Жарминском районе. Кроме того, ТОО «Маралиха» приобрело 25 голов КРС мясного направления.

И ещё о молоке. ТОО «Рулиха» завершает работу по расширению МТФ с круглогодичным стойловым содержанием маточного стада от 600 до 1080 голов КРС голштино-фризской породы. Из 870 голов имеющегося племенного скота в январе текущего года завезено 266 животных. Оставшееся поголовье планируется доставить на молочно-товарную ферму до конца 2023 года.

Таир Сапаргалиев