Тесты без очередей 

В области откроются дополнительные пункты забора материалов для проведения ПЦР-тестирования.

В Сети появилась информация о том, что жители Усть-Каменогорска и Семея не смогли своевременно сдать ПЦР-анализы в лабораториях из-за огромных очередей. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгушбаев.

По его словам, такие инциденты действительно были до 12:00 2 ноября, но благодаря действиям Департамента проблема была устранена, а очереди на сдачу анализов сократились.

– Сейчас очередей нет, но во избежание подобных случаев мы обязали наши лаборатории открыть дополнительные пункты забора материалов. Также призываю граждан соблюдать все предписанные санитарные меры и сдавать анализы заблаговременно, за 72 часа, – сказал Талгат Тунгушбаев.

Уже сегодня Областной центр репродуктивной медицины и «InVitro+» откроют дополнительные пункты забора материала для проведения тестирования на COVID-19.

Всего на территории Восточно-Казахстанской области работают десять лабораторий общей мощностью свыше 7000 исследований в сутки. По области с нарастающим итогом проведено около 300 тысяч исследований. В настоящее время в среднем в сутки проводится 2000-2200 исследований.

Гульжан Естаева