Технологии на службе истории

Научная библиотека ВКГУ имени С. Аманжолова, в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, продемонстрировала раритетную коллекцию букварей известного учёного-лингвиста Фёдора Голованова.

В прошлом номере газеты «Рудный Алтай» мы рассказывали о том, что в Восточно-Казахстанском университете прошло торжественное мероприятие «Әліппе – білім бастауы». Состоялось открытие научно-исследовательского института «Абайтану» и другие значимые события. В их числе выставка уникальной коллекции букварей, фонда редких книг научной библиотеки университета и изданий, вышедших в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

Составитель коллекции из 63 букварей – уроженец Восточно-Казахстанской области, участник Великой Отечественной войны, педагог, посвятивший долгие годы своей жизни работе в Усть-Каменогорском педагогическом институте (ВКГУ им. С. Аманжолова) Фёдор Голованов. Среди этих раритетных экспонатов буквари на 30 разных языках: казахском, немецком, венгерском, болгарском, украинском, азербайджанском, уйгурском, румынском и т. д.

По словам директора научной библиотеки Перизат Нуралиевой, Фёдор Голованов создал прописи для шариковых ручек. Учёный оставил заметный след в языкознании. Он вошёл в историю как автор «Головановских прописей». Проработав 110 букварей и проследив эволюцию шрифта каждой буквы, он предложил свой.

– Коллекция уникальная. Особо можно отметить кумыкский букварь. Интересен он тем, что численность этого народа небольшая, но частичка его языка и письменности сохранилась и у нас, – сказала Перизат Нуралиева. – Примечательно, что все буквари оцифрованы и находятся в открытом доступе на сайте университета.

Также в фонде научной библиотеки хранятся редкие книги, журналы, газеты, атласы. Среди них есть рукописный атлас «Чертёжная книга Сибири», составленная тобольским сыном боярским Семёном Ремезовым в 1701 году.

– Некоторые книги, находящиеся здесь, настолько редкие, что являются единственными в Казахстане. В нашем фонде есть «Мария Монтессори и новое воспитание» Татьяны Сухотиной-Толстой 1914 года, «Абай» Мухтара Ауэзова 1942 года и другие интересные издания, – пояснила заведующая отделом научной библиотеки университета Любовь Ершова.

Напомним, с 2021-2022 учебного года первоклассники вновь будут изучать «Әліппе» и «Букварь». По словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, новый учебник «Әліппе» будет основан на методике Ахмета Байтурсынова. Оттого представленная выставка приобрела особое значение.

Ещё одним важным событием в этот день стало открытие в стенах вуза лаборатории цифровой педагогики. Она создана с целью подготовки педагогических кадров, владеющих необходимыми IT-компетенциями, обеспечения эффективного механизма реализации дополнительных форм обучения и оказания образовательных услуг педагогам школ и колледжей.

– Цифровая педагогика – это педагогический процесс, включающий в себя различные цифровые технологии, такие как компьютеры, гаджеты, и вследствие этого обеспечивающий более высокое качество образовательных услуг, – отметил ректор ВКГУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Сфера развития IT-технологий является приоритетной в концепции развития и нашего учебного заведения. В Восточно-Казахстанском университете уделяется большое внимание этому направлению, открываются новые лаборатории и учебные аудитории, оснащённые современным оборудованием. Всё это даёт возможность нашим студентам получать отличные знания и быть более конкурентоспособными на рынке труда.

В лаборатории обучение будет проходить по нескольким направлениям: цифровые образовательные ресурсы, дистанционные технологии в образовании, онлайн-обучение, цифровая образовательная среда, компьютерные технологии и другие.

К слову, преподаватели и студенты университета уже не первый год занимаются разработкой и реализацией проектов в сфере цифровой педагогики. Среди них заведующая кафедрой педагогического образования и менеджмента Наталья Радченко, которая является автором проекта по повышению IT-грамотности.

– Мы предлагаем педагогам электронные ресурсы и новые IT-платформы для работы, а также видеолекции, видеоконсультации, подготовленные с учётом методических рекомендаций МОН РК, – рассказала Наталья Радченко.

Неподдельный интерес вызывает ещё один проект – логопедический тренажёр «Жайлау», который является полезным помощником для специалистов, работающих с детьми, имеющими нарушения речи.

– Программа охватывает все формы работы: звук, слог, слово, предложение, связная речь. Хороша она тем, что увеличивает интерес ребёнка с помощью игр, заданий. Создан тренажёр на государственном языке, к тому же с использованием латинской графики. Стоит сказать, подобных программ на казахском языке очень мало, – поделилась доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Светлана Стельмах. – Апробирование провели на базе городского кабинета психолого-педагогической коррекции. Детям нравится.

Название «Жайлау» и общая тематика логопедического тренажёра выбраны не случайно. Предварительно были проведены исследования на предмет того, что будет привлекать ребят. К примеру, обычно девочкам не интересны «стрелялки», как и мальчикам – принцессы, а «аташка» с «апашкой» нравятся всем.

– Создан тренажёр тремя студентами в рамках магистерской диссертации. В 2018 году получено авторское право. Так как окончательный вариант алфавита на основе латиницы не утверждён, пока в массы мы этот проект не запускаем, продолжаем усовершенствовать его, – добавила Светлана Стельмах. – В этом году сделан ещё один тренажёр также магистрантами. Отправили документы на регистрацию авторского права, ждём ответ.

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев