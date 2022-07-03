Театральная перезагрузка

Молодые актёры Восточно-Казахстанского областного драматического театра повысили своё профессиональное мастерство на мастер-классах лучших педагогов театральных вузов.

Уникальная возможность принять участие в лекциях и мастер-классах от ведущих педагогов творческих вузов актёрам предоставилась благодаря сотрудничеству с Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья, Театром-фестивалем «Балтийский дом».

Прежде российские педагоги сами приезжали в Усть-Каменогорск. В период карантинных ограничений актёры театра совершенствовали свои профессиональные навыки на мастер-классах в онлайн-режиме. И вот впервые они оказались в эпицентре яркой и насыщенной театральной жизни Санкт-Петербурга.

«Летняя театральная школа» – так называется пилотный образовательный проект, в котором наши молодые талантливые земляки наряду с коллегами из Абхазии, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь и России приняли активное участие.

С новейшими методиками преподавания на протяжении двух недель их знакомили один из лучших режиссёров по пластике в России Игорь Качаев, заслуженный артист Чеченской Республики, известный педагог по сценической речи Дмитрий Кошмин, опытный педагог по вокалу Светлана Митрофанова.

А вечера у актёров проходили не менее познавательно – за просмотром спектаклей в старейших театрах города на Неве и посещением достопримечательностей.

Это был весьма продуктивный интенсив, который позволил актёрам расширить культурный кругозор, лучше узнать себя, раскрыть собственный творческий потенциал.

– Из мастер-классов в Санкт-Петербурге я извлёк много полезного, – поделился впечатлениями актёр, режиссёр Абай Хасенов. – Подобные проекты содействуют своеобразной перезагрузке, обновлению профессиональных знаний, компетенций, поддерживают тебя в тонусе.

Дарья Шавлева