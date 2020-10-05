Свежий ветер перемен 

Жителям областного центра на протяжении нескольких лет досаждал неприятный запах, доносящийся от очистных сооружений. Есть хорошие новости. В ближайшем будущем от этой проблемы и душка не останется.

Так, во всяком случае, утверждают представители предприятия «Өскемен Водоканал».

Основным источником неприятных запахов в тёплое время года в областном центре служили расположенные на Левобережных очистных сооружениях иловые карты и площадка временного хранения частично обезвоженных осадков.

– Он появился примерно в одно время во всех странах СНГ. Раньше приборы учёта не были распространены, соответственно, воду не экономили, – объясняет директор «Өскемен Водоканал» Ержан Аубакиров. – Примерно с 2011 года все активно начали использовать в больших количествах бытовую химию – средства для мытья посуды, чистки сантехники и прочее. А после того как стали устанавливаться приборы учёта и воду начали экономить, в канализацию полилась высококонцентрированная сточная вода с большим количеством химических примесей. Она поступала на очистные сооружения, её было сложнее переработать – из-за этого и появился неприятный запах.

На площадке с мая 2018 года запущен в эксплуатацию автономный комплекс нейтрализации запахов, который использует при работе технологию «Мокрый барьер». Он включает в себя метеостанцию, автоматический смеситель, программируемую насосную станцию подачи рабочего раствора и трубопровод с форсунками, через который ведётся опрыскивание складированного на площадке ила раствором нейтрализатора. Комплекс работает как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Регулирование работы станции в автоматическом режиме производится блоком управления, который, учитывая направление и силу ветра, задаёт направление и продолжительность орошения. Это позволяет более эффективно использовать концентрат. В ручном же режиме (в зависимости от направления ветра) можно управлять струями, добавляя или убавляя количество распыляемого концентрата.

Через 92 форсунки, закреплённые на опорах по всему периметру площадки, ведётся опрыскивание и распыление складированного на площадке ила мелкодисперсным раствором нейтрализатора. С 2006 года, вместе с комплексом, функцию нейтрализации запаха выполняет и итальянская аромапушка. Всё это позволяет перебивать неприятный запах.

После осадок сушится на площадке (на это уходит примерно шесть месяцев), его вывозят на специальный участок, где происходит захоронение по специальной технологии (рекультивация). Каждый год вывозится около пятнадцати тысяч кубометров обезвоженных осадков.

Действительно, от запаха в тёплое время года страдали жители почти всего областного центра – особенно дачники и проживающие в районе Ахмирово. Предприятие «Өскемен Водоканал» продолжает работы по реконструкции и модернизации сооружений, поэтому комплекс иловых карт в скором времени прекратит функционировать – ему на смену придёт новый, более современный.

– Построен цех механического обезвоживания осадков, он оснащён итальянскими фильтрами. После запуска можно отказаться от комплекса иловых карт, – рассказал начальник очистных сооружений «Өскемен Водоканал» Александр Гордеев. – Сейчас производятся пусконаладочные работы. В октябре или ноябре произведём пробный запуск нового цеха. От очистки и обеззараживания сточных вод с помощью хлора отказались, так как она токсичная, была построена станция ультрафиолетового обеззараживания воды.

Помимо этого, каждый год предприятием высаживаются деревья (общее количество – более тысячи) в качестве своеобразной зелёной стены, которая также не даёт неприятным запахам покидать периметр очистных сооружений.

– Если наконец-то избавимся от этого запаха, будет просто замечательно, – утверждает житель Усть-Каменогорска Владимир Архипов. – У меня дача расположена в том районе, летом при сильной жаре запах очень сильно ощущается.

Об этой проблеме с душком можно будет забыть – уже следующим летом неприятный запах не будет досаждать жителям областного центра – так заверяют в «ӨскеменВодоканале».

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев