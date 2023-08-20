Сверху видно всё

В Шемонаихинском районе на базе ФОК открыли скалодром.

Теперь юные спортсмены смогут круглый год заниматься в закрытом помещении и готовиться к различным видам соревнований.

Скалолазание – это сравнительно молодой, но перспективный вид спорта в Шемонаихинском районе. Его развитием успешно занимаются руководитель турклуба «Экстрим» Олег Степаненков и руководитель турклуба «Восток» Александр Аксёнов.

– Мы долго ждали этого события! Скалодром построили на средства, выделенные из районного бюджета. Ранее спортсмены тренировались лишь несколько месяцев на скальном полигоне в районе Марьиного утёса, – рассказывает Олег Степаненков. – Теперь можно качественно выстраивать тренировочный процесс, проводить соревнования, в том числе республиканского уровня.

Планируется набрать три группы ребят в возрасте от 9 до 16 лет и начать полноценные тренировки.

– Для молодых людей, которые хотят связать свою профессиональную жизнь с работой в правоохранительных органах, противопожарной службе, промышленной безопасности и работой на «высоте», это ещё и отличная профориентационная подготовка, – подчеркнул Олег

Степаненков.

Альмира Нуртаева

Шемонаихинский район