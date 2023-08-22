На радость сельской детворе

В Глубоковском районе особое внимание уделяется развитию массового спорта и поддержке здорового образа жизни, в том числе, за счёт расширения спортивной инфраструктуры.

Детям, живущим в сельской местности, также как и городским, нужны комфортные и безопасные пространства, где они могли бы веселиться и играть на открытом воздухе, развиваться физически, социально, безопасно познавать окружающий мир.

Сегодня государство создаёт все необходимые условия для развития массового спорта и физической культуры на селе. Благодаря этому среди подрастающего поколения всё более популяризируется культ здорового образа жизни.

Недавно в трёх сёлах Глубоковского района произошли радостные события – открытие многофункциональных спортивных и игровых площадок.

В прошлом году в селе Быструха была построена площадка для малышей. В этом году мальчики и девочки постарше получили возможность заниматься на современных тренажёрах – здесь установили воркаут-площадку и завершают строительство мини-футбольного поля.

– На оборудование воркаут-площадки из районного бюджета было выделено 6 млн 175 тысяч тенге. Установили четыре тренажёра: лыжный ход, шейкер, жим от груди, гребля и спортивный комплекс «Змейка», а также скамейки, мусорные урны, провели освещение. Для безопасности ребят на площадке уложено специальное резиновое покрытие, – рассказал аким Быструшинского сельского округа Анатолий Ташниченко.

Рядом с площадкой ведётся обустройство мини-футбольного поля. На его строительство было выделено 13 млн 750 тысяч тенге. Поле для игр в мини-футбол, как заверили подрядчики, будет завершено менее чем за две недели. Уже уложен искусственный газон, по всему периметру устанавливается ограждение.

– Молодёжь нашего села активно занимается волейболом, баскетболом, стритболом и многими другими видами спорта, неизменно занимая при этом призовые места. К примеру, в областных соревнованиях по стритболу наша молодёжная команда завоевала первое место. Теперь мы намерены развивать футбол. Надеемся, что благодаря мини-футбольному полю этот вид спорта станет не менее популярным среди местной молодёжи, – добавил аким сельского округа.

В настоящее время в Быструхе проживает около 200 детей. Спортивные площадки позволяют им весело и с пользой для здоровья проводить свободное время.

За счёт средств из районного бюджета в селе Белокаменка завершены работы по текущему ремонту футбольного поля, чего с нетерпением ждали юные любители популярной игры с мячом.

Как рассказали в районном акимате, проект реализован на сумму 10 млн тенге. На футбольном поле установлены экранированные капроновой сеткой футбольные ворота, уложено искусственное покрытие, вдоль тротуара – каменный бордюр.

В середине июня в селе Весёловка подрядчики завершили строительство мини-футбольного поля на месяц раньше намеченного срока. Возведение спортивного объекта обошлось районной казне почти в 9 млн тенге.

– На сегодня очень актуальной темой является детский досуг на селе, – говорят местные жители. – Такие красивые современные площадки, где ребятам можно заниматься спортом, играть, общаться, очень полезны и нужны. Огромная благодарность от всех сельчан районному акимату и всем, кто принял участие в создании новых площадок.

Руководство Глубоковского района уверено, эти спортивные сооружения станут любимым местом проведения досуга сельской молодёжи и дополнительным стимулом развития местных физкультурно-оздоровительных движений.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район