Стражи на страже

Около 300 гвардейцев будут охранять порядок в Усть-Каменогорске.

В нашем полку прибыло – так обычно говорят, когда на боевую службу заступают молодые солдаты. Эти слова прозвучали и в воинской части 5518, куда прибыли около 300 гвардейцев, принявших присягу и готовых к выполнению боевых задач по охране общественного порядка и безопасности областного центра.

С этим знаменательным событием молодых солдат поздравил первый заместитель командира воинской части, начальник штаба майор Нуржигит Молдакулов.

От лица призыва 1-2020 рядовой Шалкар Нурмухамбет выразил благодарность своим командирам за опыт, которым они поделились при обучении азам боевой службы.

– В течение месяца нас обучали не только теоретическим, но и практическим навыкам, – сказал Шалкар Нурмухамбет, – которые необходимы гвардейцам для выполнения боевых задач, стоящих перед Национальной гвардией по охране общественного порядка.

Добавим, что после отдачи боевого приказа личный состав выдвинулся на места несения службы.

Татьяна Кравченко