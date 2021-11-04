Священный воинский долг

Призывники воспринимают службу в рядах Вооружённых Сил РК как почётную и ответственную обязанность, а их проводы давно стали в регионе доброй традицией.

В этом году торжественное мероприятие было приурочено к празднованию 30-летия Независимости РК.

Защита Родины – дело чести и священный долг. За годы Независимости благодаря политике Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева создана боеспособная армия, в настоящее время на постоянной основе Вооружённые Силы оснащаются современной техникой, повышается качество подготовки военных кадров, решаются социальные вопросы военнослужащих, регулярно проводятся учения.

Весной в Восточном Казахстане призвали на срочную службу около 1,5 тысячи человек. С 1 сентября начался осенний призыв. На сегодняшний день 800 восточноказахстанцев отправились служить Родине. 40 молодых человек направляются служить в войсковую часть 29011 Военно-морских Сил Вооружённых Сил РК в городе Актау. Поздравить призывников с этим значимым событием пришли родные, офицеры, ветераны. В здании «Ертіс Концерт» для них прошло торжественное мероприятие, где творческие коллективы области, военный оркестр представили свои лучшие номера.

Напутствие молодым бойцам дал почётный ветеран Вооружённых Сил Республики Казахстан Токен Билялов.

– После службы я поступил в военное училище. Надеюсь, что и вы найдёте своё место в рядах Вооружённых Сил. Каждый раз, когда провожаем в армию молодых ребят, мы радуемся и уверены, что передали своё дело в надёжные руки. Вы будете служить в одних из элитных войск. Помните, что вы настоящие мужчины. Хочу пожелать здоровья, успешной службы, освоить воинскую специальность, – сказал Токен Билялов.

После прохождения срочной службы солдаты могут заключить контракт на дальнейшую службу и претендовать на получение ряда льгот.

В ходе торжественного мероприятия молодые бойцы пообещали служить с честью и достоинством.

– Служить и защищать свою Родину для мужчины – священный долг. Для этого требуются сила, храбрость, стойкость. Я обещаю своим родителям, друзьям служить достойно, – сказал призывник Абылай Капашев.

Примечательно, что молодые люди в ВКО со школьной скамьи знакомы с такими понятиями, как патриотизм, преданность Родине, уважение к традициям и готовы к военной службе. По данным директора молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбековой, в 153 специализированных классах «Жас сарбаз» обучаются свыше трёх тысяч учащихся, в 517 военно-патриотических клубах проходят курсы военной подготовки почти 14 тысяч молодых людей. Кроме того, в этом году около 100 человек поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны РК, 500 человек начали обучение в военно-технической школе Министерства обороны РК.

Дарья Антон

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