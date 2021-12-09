Стратегия занятости

В Риддере успешно реализуется государственная программа по трудоустройству населения.

Как отметили в акимате моногорода, вопрос трудоустройства населения активно решается благодаря успешной реализации государственной программы «Еңбек». Так, в Риддере в период с 2017 по 2021 год участие в этой программе приняли свыше 7000 человек. По данным городского акимата, на постоянные рабочие места смогли устроиться более 4000 горожан. Временно трудоустроены свыше 1700 человек. Ещё 214 соискателей получили социальные рабочие места. 138 человек направлены на молодёжную практику, на общественные работы – свыше 1300 горожан. Ещё 428 человек прошли краткосрочное обучение.

– Временные рабочие места очень выручают в период поиска постоянного рабочего места, – отметили в акимате Риддера. – Благодаря этому люди в течение года не сидят сложа руки и имеют определённый доход. Что немаловажно, они не теряют профессиональные навыки, а даже приобретают новые. Трудясь на временной работе, участники программы легче устраиваются на постоянное рабочее место.

Кроме этого, по информации акимата Риддера, в рамках госпрограммы «Еңбек» за четыре года выданы микрокредиты 25 субъектам малого бизнеса и 165 грантов для реализации бизнес-проектов.

Юрий Пааль

Фото акимата Риддера

Риддер