Старые традиции и новые технологии

Принято считать, что во многих секторах сельского хозяйства главной проблемой остается старение кадров и низкая мотивация к выбору крестьянского труда у молодых. С этим, безусловно, не поспоришь, но не все так плохо. Например, пчеловодство все же пополняется новыми людьми. На смену тем, кто закладывал основы, приходят их дети и внуки.

Один из представителей этой новой волны – Кайрат Болатбеков из села Маралды одноименного округа Курчумского района.

Молодой пчеловод является представителем известной династии пасечников Нугумановых в Маралдинском сельском округе Курчумского района. Лучшими пасечниками района были его дед Нуролда, отец Болат, дяди Исатай и Мырза. Однако при всем этом пришел в насчитывающий многие десятилетия семейный промысел молодой парень не сразу.

В ходе нашей беседы он рассказал, что после успешного окончания родной школы в Маралды поступил в ВКГТУ имени Д. Серикбаева. Выбрал архитектурно-строительный факультет и, отучившись четыре года, получил диплом инженера. Затем – трудоустройство на одном из предприятий Усть-Каменогорска, городская жизнь со всеми ее атрибутами. Казалось, все в жизни складывается как надо. Однако вскоре настало время передачи эстафеты родителей своим продолжателям. На кону была дальнейшая судьба семейного дела. Чтобы оно не прервалось, как и нить поколений, Кайрат принял непростое для себя решение – вернулся в родной дом. Теперь он – глава вновь образованного фермерского хозяйства «Алтай», основной деятельностью которого является пчеловодство.

Стоит сказать, что в селе Маралды профессия пасечник – наиболее распространенная среди местных жителей. Быть в этих местах пчеловодом почетно и престижно. Не случайно брендом Маралды является источающий свой неповторимый аромат янтарный мед. Как утверждают знатоки и любители этого ценнейшего продукта, маралдинский мед имеет отличный вкус, самое высокое качество. Дело в том, что пасеки сельского округа находятся среди богатого разнотравья алтайских высокогорных лугов. Они целиком погружены в естественную природную среду, покой которой не нарушают шум техники и производств. На территориях, где пчелки-труженицы собирают нектар, нет полей с высаженными рукой человека сельскохозяйственными культурами. Неудивительно, что и спрос на маралдинский мед всегда был и остается высоким. В рекламе он не нуждается, и со сбытом у местных пчеловодов проблем не возникает.

Не так давно автору этих строк довелось побывать в пчеловодческом хозяйстве Кайрата Болатбекова. Находится оно в 15 километрах от села, что по местным меркам близко: пасеки других его коллег куда дальше и добираться до них нужно целый день. Впрочем, все, что сопутствует работе пасечника в условиях естественной природы, имеется и здесь.

…Перед тем, как отправиться в гости к пчелкам, облачились в защитные костюмы, имеющие сходство с теми, что надевают ныне медики в больницах. Неизвестно, как отреагируют крылатые труженицы на наш визит. В здешних местах культивируется среднерусская порода пчел. Одним из ее качеств, кроме выносливости в долгих зимовках, работоспособности, является агрессивность. К счастью, нам удалось ничем не растревожить занятый своей работой гудящий рой.

– Место, в котором установлены ульи, называется Бетекельды, – рассказывает

К. Болатбеков. – Выбрали мы его не случайно: здесь обильное разнотравье, которому сопутствует хороший медосбор. Но, к сожалению, на результаты нынешнего полевого сезона может повлиять засуха.

Дело в том, что в решающие месяцы – май-июнь – на местные просторы не пролилось ни капли дождя, и там, где в это время всегда стояла трава в рост человека, сейчас выжженные солнцем склоны гор, распадки и луга.

Работы и забот на пасеке всегда много. Большая проблема – частые визиты медведей. Как говорят опытные пасечники, однажды отведав меда из ульев, медведь как бы «подсаживается» на это лакомство. Поэтому его влечет к нему снова и снова…

Как отвадить косолапых? В этом деле пасечник берет на вооружение современные технологии. К примеру, по всему периметру пасеки установлены «умные» фонари. Как пояснил Кайрат, в течение дня они подзаряжаются солнечной энергией. С наступлением сумерек самостоятельно включаются и освещают периметр пасеки, отпугивая таким образом медведей.

– Хочу дополнить систему защиты электропастухом, – поделился планами предприниматель. – Новинка предполагает обнесение пасеки по всему периметру проводом со слабым электротоком. Прикосновение к проводу непрошеных гостей вызывает чувствительный электрический импульс. Его достаточно, чтобы дать медведям от ворот поворот.

В настоящее время в Маралдинском сельском округе насчитывается 55 пчеловодческих хозяйств. По информации акима округа Фархата Ожекенова, 11 из них имеют статус племенных и могут рассчитывать на государственное субсидирование свой деятельности. В последние годы наметилась и такая тенденция: организуют здесь свои пасеки и бывшие жители Маралды, уехавшие из этих мест в разные города и веси страны. Большей частью речь идет о людях, вышедших на пенсию. Летом они работают на своих пасеках, совмещая это занятие с приятным общением и созерцанием природы. На зиму уезжают обратно до следующей весны.