Станет всем светлей

Только в этом году в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» из областного бюджета выделено 422,5 миллиона тенге на устройство уличного освещения в ряде населённых пунктов ВКО.

Будет реализовано 18 проектов в разных районах региона, в частности:

— по Глубоковскому району – 150 млн тенге на четыре проекта;

— по Катон-Карагайскому району – 63,6 млн тенге на три проекта;

— по Курчумскому району – 7,5 млн тенге на один проект;

— по Тарбагатайскому району – 50,0 млн тенге на один проект;

— по району Алтай – 44,2 млн тенге на четыре проекта;

— по Уланскому району – 28,2 млн тенге на три проекта;

— по району Самар – 45,3 млн тенге на один проект;

— по Шемонаихинскому району – 33,8 млн тенге на один проект.

Как рассказали в областном управлении строительства, энергетики и ЖКХ, полностью завершены работы по восьми проектам, в остальных населённых пунктах работы продолжаются, ориентировочный срок завершения реализации – до октября 2023 года.

Мария Симонова