Список утверждён

На внеочередном ХХІІ съезде партии Nur Otan от Восточно-Казахстанской области будет представлено 32 делегата.

В регионе состоялось заседание политсовета Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan. В связи с эпидемиологической ситуацией оно прошло в онлайн-формате через платформу Zoom.

На совещании с участием председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, главы региона Даниала Ахметова был рассмотрен и утверждён список делегатов от области на внеочередной ХХІІ съезд партии Nur Otan, который состоится 1 марта в Нур-Султане в онлайн-режиме. Так, на внеочередном съезде партии от Восточно-Казахстанской области будет представлено 32 делегата.