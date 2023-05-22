Сохранить здоровье и красоту

В областном центре онкологии и хирургии делают операции по реконструкции молочной железы, что даёт эстетический эффект для женщин, перенёсших хирургическое вмешательство по поводу рака груди.

Раннему выявлению рака молочной железы способствуют скрининги, которые начали проводить в регионе ещё в 2009 году. По словам онколога-маммолога Инны Чертищевой, с учётом высокой выявляемости и обнаружения опухолей маленького размера в ВКО МЦОиХ начали активно внедрять онкопластическую хирургию при раке молочной железы, а также реконструктивные операции после полного удаления молочной железы при этой патологии.

В 2018 году у нас впервые прошёл мастер-класс, приезжал доктор Абсар Мохаммед Шаминиз, онкопластический хирург, клинический директор Центра хирургии рака молочной железы в Манчестере (Великобритания), – рассказывает врач. – Сначала я ездила учиться у него, затем он сам прибыл к нам, и мы провели на тот момент две онкопластические операции, которые были впоследствии активно внедрены и сейчас широко используются.

Отметим, что ранее большинство женщин при обнаружении рака молочной железы подвергались такому виду лечения, как радикальная маст-

эктомия (удаление грудной железы вместе с подлежащей жировой клетчаткой, фасциями, регионарными лимфатическими узлами, а также малой и/или большой грудными мышцами). Но с прошлого года у хирургов-онкологов центра появилась альтернатива.

Мы сохраняем мышцы, но полностью удаляем молочные железы и коллекторы лимфатических узлов, – поясняет Инна Чертищева. – Семи пациенткам в 2022 году была проведена полная реконструкция молочной железы. Мы смогли восстановить объём и форму, придать эстетический эффект. То есть женщины перестали стесняться. Некоторые после операции делают татуировку, и даже нельзя сказать, что этой женщине когда-то удаляли молочную железу. Отмечу, что этот вид операции является бесплатным. Нужно прийти на приём к маммологу и обсудить возможность проведения такой реабилитации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в области началась реализация проекта создания маммологического центра, и, по словам Инны Чертищевой, это позволит получать точный диагноз буквально в течение нескольких дней. Там будут применять самые современные методы лечения. В планах внедрить аспирационную вакуумную биопсию – это операция при доброкачественных опухолях молочной железы без разрезов, то есть через проколы.

Напомним, что скрининг на выявление патологий молочной железы каждые два года могут проходить женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Врачи акцентируют внимание на том, что этот осмотр очень важен и не стоит им пренебрегать.

Снимки, которые женщины делают у себя в СВА, направляются к нам в онкодиспансер, где их читают рентгенологи, – говорит маммолог-онколог. – И если им что-то не понравится, то пациентку вызывают на дообследование: прицельная биопсия, УЗИ, трепан-биопсия для верификации природы образования (злокачественная или доброкачественная) и потом уже можно получить полностью бесплатное, гарантированное государством лечение. Скрининг – это очень хорошо, но каждая уважающая и любящая себя женщина должна проводить самообследование – делать пальпацию груди каждый месяц. И если обнаружится что-то подозрительное, то лучше сразу обратиться к специалисту.

Дарья Штейн, фото предоставлено УЗ ВКО