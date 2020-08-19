Социальные проекты для села

О том, как развивается Бескарагайский район и какие социальные проекты будут реализованы в ближайшее время, на онлайн-брифинге рассказал аким района Шалкар Байбеков.

По информации главы района, в карантинный период на базе Центральной районной больницы в селе Бескарагай открыты инфекционный стационар на 100 мест и провизорный стационар на 20 мест. В пиковый период в больнице находилось до ста пациентов. Медицинские учреждения оснащены необходимым оборудованием и защитными средствами.

Развивается и сфера образования. Для школ района планируется приобрести 22 тысячи новых учебников и методических пособий на сумму 38,7 млн тенге. Дети из малообеспеченных и многодетных семей охвачены бесплатным горячим питанием, школьной формой, обувью и школьными принадлежностями. Для школ также приобретена компьютерная техника, в учреждениях образования произведён масштабный ремонт.

– Для достижения стопроцентного охвата детей дошкольным образованием в этом году в Бегенской средней школе была открыта ясельная группа «Балапан» на 15 мест. В сентябре в сёлах Мостик и Кара-Мырза мы откроем два мини-центра с полным днём пребывания, – рассказал аким района.

С целью привлечения дополнительных инвестиций в район в январе прошёл инвестиционный форум с участием бизнесменов-выходцев из Бескарагайского района. В результате подписано девять меморандумов о реализации на территории района социальных проектов. На сегодняшний день началась реализация трёх проектов: строительство детского сада на 120 мест и пяти двухквартирных жилых домов в селе Бескарагай. Завершён проект по открытию сквера Победы.

Также начата реализация 14 проектов по обеспечению водоснабжением сел Долонь, Карағайлы, Карабас, Бирлик, Кара-Мырза. Завершена разработка ПСД на строительство водопровода в селе Глуховка. Для максимального охвата населенных пунктов водоснабжением началась установка блочно-модульных станций очистки и раздачи воды в пяти селах района (Лесной, Старая Крепость, Стеклянка, Черёмушки, Бегень). На эти цели из областного бюджета выделено 52,5 млн тенге. Завершение работ планируется в октябре.

Большое внимание уделяется и созданию комфортной, безопасной среды для проживания в сельской местности. На сегодняшний день сёла Жетижар, Кривинка, Глуховка, Бегень, Старая Крепость полностью обеспечены освещением. В селе Бескарагай осветили восемь улиц. Как отметил аким Бескарагая, эта работа в сёлах района будет проводиться ежегодно.

Также Шалкар Байбеков рассказал о развитии аграрного сектора в районе. В этом году на площади 43,7 тысячи га посеяно 18,7 тысячи га зерновых, 20,1 тысячи га масличных культур; 400 га картофеля; 300 га овощей; 1,5 тыс. га бахчи. С 10 августа началась уборка урожая. Ожидаемая урожайность составит 7-8 центнеров с гектара. Ведется работа по заготовке кормов. На сегодняшний день заготовлено 40 тысяч тонн грубых кормов при плане 105 тысяч тонн.

– Для проведения осенне-полевых работ через ТОО «Алтын Мунай ЛТД» выделено 975 тонн удешевлённого дизельного топлива. По программе Продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» через АО «Фонд финансовой поддержки» и АО «Агрокредитная корпорация» участвуют 19 заявителей на общую сумму 114 млн тенге на приобретение КРС. По программе «Агротехника» через КТ «Бескарагай несие» участвуют четыре проекта на общую сумму 90,7 млн тенге. По программе «Агробизнес» выданы кредиты двум заявителям на сумму 26,8 млн тенге для приобретения сельскохозяйственной техники. В рамках программы «Экономика простых вещей» через АО «Агрокредитная корпорация» участвуют семь заявителей на сумму 143,6 млн тенге, – сообщил аким Бескарагайского района.

Общая сумма кредитования по всем сельскохозяйственным программам составляет

375,1 млн тенге.

Флора Левина