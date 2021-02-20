Снова без масок?!

За минувшие сутки в Восточно-Казахстанской области выявили 35 фактов нарушения ограничительных мер. Наиболее частым нарушением по-прежнему остаётся пренебрежение масочным режимом.

Ношение защитных масок обязательно при посещении аптек, магазинов, офисов, медицинских организаций и иных объектов, также наличие масок обязательно в общественном транспорте. Такие превентивные меры позволяют не допускать ухудшения эпидемиологической ситуации в области.

Тем не менее 19 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрированы 8 фактов нарушения масочного режима. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, в торговых домах, в общественном транспорте. Общая сумма штрафов составляет 131 265 тенге.

В Семее выявили 16 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлены 5 протоколов на сумму 510 475 тенге. Взыскано 6 штрафов на сумму 262 530 тенге.

В Бескарагайском районе выявлено одно нарушение по поводу несоблюдения масочного режима.

В Глубоковском районе — три подобных нарушения. Сумма штрафа — 131 265 тенге.

В Шемонаихинском районе — два факта нарушения. Штрафы наложены в отношении физических лиц, которые находились без масок в продуктовых магазинах.

В Курчатове в ходе проверки объектов предпринимательской деятельности выявлено одно нарушение.

В Жарминском районе составлено 4 административных протокола.