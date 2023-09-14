С 15 сентября по 15 ноября жители Восточного Казахстана могут сменить медучреждение, к которому прикреплены.

Это уже традиционная ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи. Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования, выбирать для прикрепления лучше ту клинику, которая находится в районе, где проживает пациент. Это нужно, чтобы в случае необходимости участкового врача можно было вызвать на дом. Но, если человека не устраивает поликлиника или СВА по месту жительства, можно выбрать и другую медицинскую организацию. Ознакомиться с перечнем доступных для прикрепления медучреждений можно на сайте Фонда в разделе «выбрать поликлинику».

При этом, подчёркивают специалисты, важно обращать внимание на то, является ли медучреждение поставщиком Фонда социального медицинского страхования или нет. От этого зависит, сможет ли пациент воспользоваться своими правами на получение медицинской помощи в системе ОСМС. Также нужно помнить, что после прикрепления обслуживание в новой клинике начнётся только с 1 января 2024 года, до этого человек продолжит обслуживаться в прежней организации ПМСП.

Проверить прикрепление можно на портале электронного правительства.

Дарья Штейн