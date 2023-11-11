Сматывайте удочки

В Восточном Казахстане целый месяц нельзя ловить рыб семейства сиговых. Осенний запрет введён на период нереста.

На информационном ресурсе областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования сообщается, что «в соответствии с приказом и. о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования» в период нереста сиговых видов рыб и размножения артемии введён запрет:

– на лов сиговых видов рыб в Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах и на реке Иртыш от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью, на водохранилище гидроузла №1 канала имени Каныша Сатпаева – с 10 ноября по 10 декабря;

– на водохранилище Бухтарма от Казнаковской переправы ниже по течению до Бухтарминской ГЭС – с 10 ноября по 10 декабря.

Артём Захаров