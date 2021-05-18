Слова, подкреплённые делом

«Сейчас мы примеряемся к самым успешным глобальным моделям развития экономики, государства и общества. Мало кто в мире сейчас также формулирует свою общенациональную мечту: выйдя из столетий забвения, стать в один ряд с величайшими нациями мира. Мы верим в эту историческую судьбу Казахстана».

Нурсултан Назарбаев

2021 год начался с парламентских выборов, которые дали старт новому политическому сезону. Для партий, сохранивших свой статус-кво, настал важный этап – выполнение предвыборных обещаний.

О том, как реализуется предвыборная программа партии Nur Оtan, рассказывает депутат, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Зарина Камасова.

– Зарина Айдархановна, что, по Вашему мнению, ждут казахстанцы от своих избранников? И как правящей партией реализуются взятые на себя обязательства?

– Общество становится всё более требовательным, растут запросы социально-экономического, общественно-политического характера. Современному избирателю недостаточно просто лозунгов и идей. Обществу нужны ясные цели и конкретные дела. Именно поэтому в рамках перезагрузки партия Nur Оtan реализовала довольно сложный и трудоёмкий подход к формированию самой предвыборной платформы. Фракцией в сжатые сроки была выстроена системная работа по взаимодействию с Правительством. Депутатами велась активная работа по формированию законодательной основы под выполнение взятых обязательств.

По сути, предвыборная программа партии Nur Оtan – народная программа, которая собиралась по крупицам. В каждом районе, городе, области были созданы свои предвыборные планы. Ключевые направления каждой локальной программы вошли в единую республиканскую, на основе которой была создана Дорожная карта «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

– Каковы её приоритетные направления?

– Дорожная карта нацелена, прежде всего, на продолжение развития системы здравоохранения. Важная тема, которой уделяют внимание члены Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, – внедрение информационных систем в здравоохранении. Этот вопрос особенно остро поднялся в период пандемии. Обусловлено это тем, что множество нареканий со стороны медицинской общественности сегодня вызывают вопросы цифровизации, в частности касающиеся информационной системы Damumed. По данной проблеме в конце апреля фракция партии Nur Оtan выступила с депутатским запросом к Правительству.

– В чём, по Вашему мнению, несовершенство системы Damumed?

– Прежде всего в том, что медицинские работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, вынуждены одновременно заполнять данные о пациентах более чем в 14 информационных системах. Если установленный норматив времени для осмотра одного пациента составляет 15 минут, то врач должен тратить это время не на осмотр пациента, а на правильное заполнение сведений в информационную систему.

По нашему мнению, несовершенство медицинской информационной системы Damumed привело к отсутствию достоверной статистической информации по всем отчётным формам.

Самое главное – нет интеграции системы с другими порталами Министерства здравоохранения РК. Медицинским работникам приходится делать двойную работу: сначала вводить данные в Порталы, а потом – в Damumed. Это вновь приводит к потере времени.

На основании вышеизложенного депутаты рекомендовали Министерству здравоохранения РК для улучшения оказания качества медицинской помощи провести полную интеграцию имеющихся информационных систем; НАО «Фонд социального медицинского страхования» и администраторам информационных систем – упростить ввод сведений пациента в информационные системы и освободить врачебный и средний медицинский персонал от не свойственных им задач. Кроме того, рекомендовано Фонду социального медицинского страхования пересмотреть тарификатор медицинских услуг путём приведения его к фактическим затратам.

В следующем месяце Комитетом по социально-культурному развитию запланировано проведение круглого стола по решению проблем цифровизации здравоохранения с участием представителей Минздрава, врачей-практиков и общественных объединений.

– Существует ли механизм контроля за исполнением предвыборной платформы?

– Стоит отметить, что мы, депутаты, не будем ждать пяти лет окончания нашего срока, а уже по итогам первого года можем конкретно, предметно отчитаться по реализациям наших обещаний.

В партии Nur Otan внедрён механизм комплексного мониторинга реализации платформы через проведение независимых социологических опросов и анализ данных общественных приёмных партии. Также ведётся мониторинг ситуации по всем сферам и отраслям вплоть до каждого района.

Мониторинг хода исполнения предвыборной программы проводится практически на еженедельной основе. За каждым депутатом закреплён конкретный период решения задач, направленных на устойчивое развитие и улучшение качества жизни казахстанцев.

Также для обеспечения контроля предвыборных обещаний партии созданы общественные советы, которые возглавляют депутаты. Задача советов – создать общественные площадки, на которых гражданские активисты, эксперты, лидеры, политологи могут открыто с участием гражданского общества обсуждать те или иные положения наших обещаний, плюс реагировать на текущую повестку, учитывать мнение гражданского общества в разных концепциях «слышащего государства».

Если в каком-то городе, районе, области или в отдельных отраслевых ведомствах будут срываться сроки исполнения наших программ или качество, то тогда будет ставиться вопрос о целесообразности нахождения конкретного члена партии на своей должности. К работе будут привлекаться те люди, которые могут реализовать данные партией обещания. В этом отношении Nur Otan задаёт тон для остальных.

Бахыт Сарсембаева

Из личного архива Зарины Камасовой