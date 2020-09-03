Слова, идущие от сердца 

Сборная Восточно-Казахстанской области заняла первое общекомандное место по итогам XXI республиканских Абайских чтений.

В этом году республиканские Абайские чтения среди учащихся 8–11 (12) классов организаций образования традиционно прошли в августе, но уже в дистанционном формате на платформе ZOOM. По отдельным номинациям произведена трансляция на YouTube-канале Республиканского научно-практического центра «Дарын». Тем не менее любовь ребят к поэзии, интерес к отечественной литературе, их самоотдачу и артистизм зритель мог прочувствовать и через экран.

В конкурсе принимали участие команды, состоящие из победителей и призёров областного этапа из всех регионов Казахстана, а также Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Восточно-Казахстанскую область представили 12 учащихся.

Напомним, чтения проводились в три этапа: районный (городской), областной и республиканский. В районном участвовали 13625 школьников, областном – 1759. В заключительном туре состязались между собой 120 знатоков творчества сына казахского народа.

Участники попробовали свои силы в шести номинациях: конкурс чтецов по произведениям Абая Кунанбайулы «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», конкурс чтецов «Слов назидания» «Абайдың қара сөздері», конкурс чтецов по произведениям Шакарима Кудайбердиева, Акылбая Кунанбаева и Магауии Кунанбаева «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары». Также были организованы конкурс на лучшее исполнение песен, кюев Абая и Шакарима «Көңілім әнді ұғады», конкурс исполнения собственных произведений «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» и написания эссе о наследии поэта «Ұлылар әлемі».

– По итогам конкурса 48 учащихся, ставших победителями и призёрами, награждены дипломами и медалями Министерства образования и науки Республики Казахстан. Кроме того, они получили сотовые телефоны, смарт-часы, фитнес-браслеты и, конечно же, четыре тома романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая», – сообщили в Республиканском научно-практическом центре «Дарын». – Диплома I степени удостоились шесть конкурсантов, ІІ степени – 18, ІІІ степени – 24.

Общекомандное первое место заняла сборная Восточно-Казахстанской области. Талантливые ребята показали, на что способны, и продемонстрировали впечатляющие результаты во всех шести номинациях.

Так, первое место на Абайских чтениях заняла Гульназ Тусупканова из Жарминского района. Второе место завоевали Айдана Сериккали из Семея, Алтынай Толеубекова из Жарминского района и Фатима Маратова из Бескарагайского района. На третьей ступени пьедестала – Аяулым Сергалиева, Аружан Карипбаева, Гульбакыт Акшекина, Амина Алемкызы из Абайского района и Шырак Тлеубек из Семея.

Гульжан Естаева