Скажи «нет»

В Усть-Каменогорске прошла акция «Мы против наркотиков».

Областной Молодёжный ресурсный центр при поддержке Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина и Центра по профилактике и борьбе со СПИД ВКО провели акцию «Мы против наркотиков».

Организаторы отметили, что основные цели мероприятия – профилактика употребления алкоголя и табакокурения, наркомании среди молодёжи, формирование ответственного поведения за своё здоровье, принципов здорового образа жизни.

– Такие акции мы совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД ВКО проводим регулярно, несколько раз в год. Например, к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этом году из-за пандемии эта акция первая, – рассказала директор областного молодёжного центра Арайлым Есимбекова. – Помимо информационного направления акция помогает жителям города узнать свой статус. Волонтёры доводят информацию до населения, особенно важное направление в этом вопросе – молодёжь.

Волонтёры раздали сто информационных памяток и буклетов, активисты рассказали жителям о проблеме распространения ВИЧ-инфекции, путях её передачи и профилактики, а квалифицированные специалисты провели бесплатные тесты на СПИД.

– Меры профилактики ВИЧ очень простые: не употреблять наркотики внутривенно, избегать случайных половых контактов или использовать индивидуальные средства защиты. От ВИЧ-инфекции уберечься легче, чем от простуды, – отметили специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева