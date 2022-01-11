Ситуация в регионе под контролем

В Восточном Казахстане общественно-политическая и социальная ситуация стабилизирована 6 января.

В регионе работают общественный транспорт, медицинские учреждения, аптеки, АЗС, магазины. С 6 по 7 января из-за проблем с интернетом многие жители в регионе не смогли снять наличные, но уже 8 января в Усть-Каменогорске заработали 300 банкоматов, 159 – в Семее.

С 10 января начали работать банкоматы в остальных 17 городах и районах области. Представители Национального банка РК заверили, что терминалы постоянно пополняются наличными средствами.

Как отметил на встрече с предпринимателями аким области Даниал Ахметов, денежных средств в регионе достаточно на выплату пенсий, пособий, стипендий и заработной платы.

Стабильно работают предприятия агропромышленного сектора. Обеспечивается производство молока, муки, мяса и овощей. Доставка готовой продукции до мест реализации осуществляется в соответствии с планом поставок.

Стоит отметить, что объекты торговли имеют достаточный запас продовольственных и промышленных товаров, объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Область обеспечена твёрдым топливом и горюче-смазочными материалами.

По данным Департамента полиции ВКО, в ходе беспорядков и радикальных действий преступников было травмировано 69 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК, уничтожено 11 полицейских автомобилей, еще 10 автомобилей были повреждены.

С 5 по 9 января задержано более тысячи человек, 66 арестованы по возбуждённым уголовным делам. За нарушение комендантского часа привлечены к административной ответственности семь граждан.

Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.

Дарья Антон

Фото из открытых источников