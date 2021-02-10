По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита», в связи с переменчивыми погодными условиями и усилением ветра в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен сход снежных лавин, сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега, повышение температурного фона – всё это создает условия для самопроизвольного схода лавин.

Специалисты ДЧС ВКО обращаются к жителям области:

– воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов;

– не выходите в горы в снегопад и непогоду, после оттепели и при сильном ветре;

– находясь в горах, следите за изменениями погоды;

– выходя в горы, узнайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Чаще всего они случаются на склонах крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.