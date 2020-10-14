Щиты для защиты 

Впервые в этом году жители посёлка Зубовск района Алтай встретят зиму без страха перед возможным неконтролируемым сходом лавин.

В районе Алтай насчитывается восемь лавиноопасных маршрутов и 30 очагов. Сложные участки расположены в округе сёл Малеевск и Богатырёво. На особом контроле посёлок Зубовск – здесь находится один из самых лавиноопасных участков области, который на протяжении многих лет представлял угрозу жилым домам, объектам промышленности, автомобильной и железной дорогам, а самое главное – школе.

Так, в 2013 году высота снежного покрова на этом участке достигла одного метра сорока сантиметров. Такой большой объём снежной массы спровоцировал сход лавины, которая повредила опору освещения, жилой дом, дачное строение и остановилась у ворот учебного заведения. К счастью, тогда никто не пострадал, но с тех пор жители стали опасаться повторения ситуации.

Узнав о проблеме, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил выделить финансовые средства на проектирование и устройство в текущем году лавиноудерживающих щитов для защиты школы и посёлка в целом от самопроизвольного схода лавин. Реализация проекта началась уже в июне этого года. На сегодняшний день все строительные работы завершены – на горе в шахматном порядке установлены металлические противолавинные щиты.

– Всего мы нарезали шесть полок на расстоянии 35 метров друг от друга. Это и есть так называемые пояса, – сообщил руководитель подрядной организации ТОО «ЧИУС» Руслан Килоев. – На каждом из них установлено по четыре щита шириной около трёх метров. Самая нижняя полка находится в 160 метрах от дороги. Они, как пороги для лавины, минимизируют движение снежной массы.

Добавим, что ранее такие заграждения устанавливались в основном вдоль дорог. Теперь же – прямо на склонах горы. Каждый щит монтируется на месте, опоры щита бетонируются перпендикулярно склону. На опору методом сварки крепятся скобы из проволоки, в которые монтируются металлические трубы. Такая технология позволит существенно снизить риск схода лавин, а значит – избежать трагических последствий.

Александра Исаева

Район Алтай