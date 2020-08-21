Щедрое сердце

В акимате Курчатова состоялось награждение лауреатов премии «Жомарт Жүрек».

Поощрение представителей бизнес-структур, меценатов, НПО и волонтёров к участию в развитии малой родины – одна из главных целей, которую на протяжении нескольких лет ставят перед собой организаторы премии.

– В период борьбы с пандемией коронавируса особенно важно тиражирование лучших практик гражданской активности и популяризация идей благотворительной деятельности, меценатства и филантропии, – отметила руководитель городского отдела внутренней политики Светлана Кайдарова. – Наше мероприятие прошло в онлайн режиме. В связи с карантинными мерами награды будут вручены каждому индивидуально с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Среди награждённых – индивидуальный предприниматель Тоты Мейрамғалиқызы, которая на постоянной основе помогает жителям Курчатова, осуществляя бесплатную доставку продуктов питания. В первые дни карантина меценат раздала продукты первой необходимости малоимущим семьям.

Также на еженедельной основе бизнесвумен дарит хлеб социально уязвимым слоям населения.

Ещё Тоты Мейрамғалиқызы, проявив свою активную гражданскую позицию в этот сложный период, решила оказать поддержку тем, кто находится на лечении, предоставив лекарственные средства в городскую больницу.

Милана Лейман

Курчатов