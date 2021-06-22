Сердце мебельной индустрии

Восточный Казахстан может стать центром деревообрабатывающей промышленности Казахстана.

Шымкентское ТОО «Mega SMART» презентовало инвестиционный проект по строительству в Восточном Казахстане завода ДСП и созданию Казахстанского мебельного холдинга. Генеральный директор предприятия Сергей Хегай поделился с участниками встречи – субъектами бизнеса и представителями местных исполнительных органов планами по реализации этого проекта.

ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ

По информации пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, представители деревообрабатывающей промышленности и госслужащие уполномоченных органов региона встретились для обсуждения этого проекта. Модератором мероприятия выступил директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. От местных исполнительных органов участие приняли руководители Управления земельных отношений, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Бизнес-сообщество региона из сферы деревообрабатывающей промышленности представили директор ТОО «Фаворит» Сергей Огнев, директор ТОО «Кенес и К» Кенес Омаров, директор ТОО «Эгида» Цзюньхуа Чжан.

Как стало известно, «ТОО «Mega SMART» имеет несколько цехов по производству мебели, завод по производству МДФ-панелей, который закрывает потребность собственных мебельных цехов. Поэтому предприятие осуществляет экспорт готовой продукции в ближнее и дальнее зарубежье.

– На сегодняшний день у ТОО «Mega SMART» имеется потребность в ДСП-панелях, которые они закупают извне, импортируют и с этой целью – для закрытия собственной потребности и закрытия потребности какой-то части рынка на территории Республики Казахстан – готовы инвестировать в создание и реализацию этого проекта, – представил информацию об авторах инвестпроекта Кайрат Мамырбаев.

Генеральный директор ТОО «Mega SMART» Сергей Хегай провёл презентацию проекта и рассказал о долгосрочных планах предприятия по созданию мебельного холдинга, который призван стать сердцем мебельной индустрии Казахстана. По его словам, такую задачу перед компанией поставили Правительство и Министерство индустриально-инновационного развития РК. Государственное участие в проекте составит 49 процентов, на лизинг направят 31 процент, вложения частного казахстанского инвестора планируются в размере 20 процентов.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Главной целью встречи стало знакомство с местными компаниями и выявление имеющихся в регионе объёмов заготовки древесины, видов пород деревьев, возможностей получения господдержки в виде выделения земельных участков и получение другой необходимой информации.

– Мы предлагаем построить здесь завод, в который будет инвестировано 72 млрд тенге и где смогут работать 200 человек, – проинформировал Сергей Хегай. – Цеха оборудуют по немецким технологиям мировых лидеров Siempelkamp, Dieffenbacher. Завод будет работать круглосуточно. Соответственно, чтобы он работал, в партнёрстве необходимо скоординироваться вокруг лесозаготовительных компаний.

Как отметил гендиректор, они проанализировали статистику ВКО. Так, из 980 тысяч кубов разрешённой к заготовке древесины заготавливается 65 тысяч кубов. Это чуть меньше десяти процентов. Вся заготовка ведётся ручным способом, то есть один человек заготавливает в среднем 100 кубов в месяц.

– Мы предлагаем технологию и европейскую современную технику, которая автоматически срезает лес, снимает все ветки, нарезает его по нужным размерам и укладывает в форварды (машины, которые вывозят древесину из леса до площадки), – сообщил бизнесмен. – Дальше это перегружается на лесовозы, которые доставляют лес на завод ДСП.

УТИЛИЗАТОР ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Авторы проекта определили шесть основных площадок, на которых можно заниматься лесозаготовкой, где планируется создать шесть комплексных станций. Это лесные хозяйства Алтая, Риддера, Верх-Убы, Малоубинки, Черемшанки и Усть-Каменогорска. Их хотят оснастить форвардами, харвестерами, бульдозерами, погрузчиками, жилыми и механическими вагончиками. На каждой станции планируется добывать до 100 тысяч кубов древесины в год. В городе планируется создать автобазу, которая будет обслуживать все шесть станций и 50 лесовозов. На автобазе и станциях будут созданы дополнительные рабочие места.

– Завод ДСП в народе называют «утилизатор древесных отходов, – пояснил гендиректор ТОО «Mega SMART». – То есть, когда добывается деловая древесина, от неё остаётся очень много веток, коры, обрезков, горбыля, и это становится большой проблемой для обработчиков, лесопиления. Вот завод ДСП – это некий чистильщик, который абсолютно всё утилизирует, потому что эта древесина идёт не только в стружку, но и на нужды энергетической станции, которая требуется для прогрева прессов, пропаривания, отопления и других процессов. Поэтому завод безотходный, с европейскими экологическими нормами. Он не будет загрязнять окружающую среду, там всё будет в рамках разумных СНиПов и европейских стандартов.

Что касается места дислокации завода ДСП, то на сегодняшний день компания рассматривает два варианта – Усть-Каменогорск и Риддер. На весь процесс исследований, подготовки и согласования документации, строительства и запуска предприятия уйдёт около пяти лет.

Предлагаемый экономический эффект реализации представленного инвестпроекта составляет более 1 млрд тенге налогов в год, около 550 новых рабочих мест, создание средних и малых предприятий вокруг якорного, системообразующего предприятия, полная независимость от других стран-производителей ДСП, а также покрытие 20 процентов запросов соответствующего рынка Средней Азии.

– Мы понимаем, когда такой завод организуется, автоматически образуется синергия – будут появляться мебельные фабрики, которые начнут развивать мебельное производство, – добавил Сергей Хегай. – На завод приедут специалисты из Евросоюза, России, которые будут работать первые три года и обучать наших отечественных специалистов, желательно из местного населения, способных молодых людей, которые должны так обучиться, чтобы уже на четвёртый год мы могли обойтись без иностранцев.

К слову, Риддерский аграрно-технический колледж готовит специалистов лесной и деревообрабатывающей промышленности. Именно его учащимся в случае успешной реализации проекта предстоит обучиться новым технологиям, возродить отрасль и вывести её на новый уровень.

Представители местного бизнес-сообщества и государственных органов задали резонные вопросы, исходя из особенностей и проблем лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей Восточного Казахстана.

– Есть и подводные камни, и точечные проблемы в отрасли, – отметил Кайрат Мамырбаев. – В любом случае, нужно проводить исследование и анализ в этой области. Например, из-за климатических жёстких условий. В районе Алтай зимой в лес пробиться практически невозможно. После зимы наступает весна, и тогда возникают проблемы с болотистостью. То есть нужно проработать все детали и изучить сезонность, более точечно провести эту работу с лесхозами, производителями.

В свою очередь директор ТОО «Фаворит» Сергей Огнев сообщил, что на Востоке есть один завод ДСП, но в данный момент производство на нём законсервировано. Кроме того, планируется строительство ещё двух таких заводов – в Усть-Каменогорске и Риддере. Также он отметил, что плановое лесоустройство региона утратило свою актуальность и корректная расчётная лесосека появится не ранее 2027 года.

Эти и другие вопросы авторы инвестпроекта намерены детально обсудить с руководством предприятий отрасли и представителями уполномоченных государственных органов в свой следующий визит. Состоявшаяся встреча была ознакомительной, в дальнейшем Сергей Хегай намерен посетить лесные хозяйства Восточного Казахстана, выяснить все нюансы и наметить пути решения имеющихся проблем.

Ерик Абитов