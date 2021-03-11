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Семена на пять баллов

11.03.2021
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Лес – богатство региона, зелёные лёгкие планеты, тоже нуждается в заботе. Чтобы сохранить уникальный ленточный бор, трудятся сотни специалистов Государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Для посева сеянцев в питомниках и тепличном комплексе Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» практически всю зиму заготавливали семена сосны. В четвёртом квартале 2020 года было заготовлено 43,769 тыс. кг сосновой шишки. В 2021 году силами работников резервата для проведения весенней посевной кампании было переработано 40,327 тыс. кг шишки. Готовых семян получено 417,6 кг с выходом 1,04%.

В отделе воспроизводства природных комплексов ГЛПР «Семей орманы» сообщили, что для получения собственного семенного материла в восьми филиалах резервата работают специальные установки, так называемые шишкосушилки. Их производительность составляет от 200 до 450 кг шишки в сутки. При этом выход семян составляет, как правило, не более одного процента. То есть при переработке тонны шишек получается всего 10 кг семян.

– Полученные после переработки, обескрыливания и очистки семена работники шишкосушилок бережно упаковывают в герметичную стеклянную тару партиями, вес которых составляет 50 кг, и маркируют этикетками с указанием основных параметров, – рассказали специалисты отдела воспроизводства природных комплексов.

Отметим, что далеко не все семена годятся для посадки. Чтобы определить класс качества семян, на исследование в обязательном порядке берут образцы каждой партии весом 50 г. Их испытания проводят в лаборатории лесосеменной станции в Семее.

– Успешное выращивание посадочного материала сосны обыкновенной в лесных питомниках Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» зависит от многих факторов, в том числе и от урожайности шишки. В связи с этим заготовка производится с расчётом получения двухгодичного запаса семян. Самый высокий балл урожайности сосны обыкновенной –  5 баллов, который по биологическим особенностям породы повторяется с периодичностью 4–7 лет, – отмечают специалисты.

Посев семян в лесопитомниках резервата с целью получения стандартного посадочного материала для лесовосстановительных работ обычно производится не ранее мая.

Софья Соболевская

Фото из архива редакции

Семей  

11.03.2021
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