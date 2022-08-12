«Секретный сундук» Абая

Именно так назвала конюха Абая и великого сказочника Баймагамбета Мырзаханулы меткая на слова жена поэта Айгерим. А всё потому, что молодой, сметливый и памятливый конюх мог держать язык за зубами, не раскрывая доверенные ему секреты даже самым близким родственникам и друзьям. Абай всегда был уверен: если он доверил какую-то тайну или важное дело Баймагамбету, всё будет сделано точно в срок.

Ещё до недавнего времени в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Абая в Семее работала правнучка Баймагамбета Мырзаханулы – Ляйля Баймагамбетова. Удивительно, но по материнской линии она прямой потомок Абая Кунанбайулы. Её прадедом был старший сын Абая Акылбай, у сына которого, Алимкула, в 1910 году родилась Калаш (на фото – женщина в центре в белом платке) – мама Ляйли Мухлисовны. Сегодня она живёт в Нур-Султане, переехав в столицу после выхода на пенсию.

– В нашей семье свято чтят память Абая. Но и про прадеда по отцовской линии, Баймагамбета, никто не забывает. Он был удивительный человек: одарённый, честный, преданный Абаю и его семье. Он обладал удивительно цепкой памятью и непревзойдённым талантом рассказчика. Даже сам Абай называл его «сказочник Баймагамбет», – рассказывает его правнучка Ляйля-апай.

Баймагамбет был лет на 10 младше Абая. Он служил у него в ауле помощником конюха.

– Отец мой, Мухлис, рассказывал о своём деде как о человеке прямодушном, неподкупно честном, глубоко преданном Абаю. От матери и отца осталось такое воспоминание: Абай уже на склоне лет как-то обратился к своему подопечному другу: «Бакен, дам я тебе скота, выделю пастбище, живи да управляйся своим хозяйством». На что мой прадед ответил: «Ничего мне не надо, лишь бы возле вас находиться». Абай спросил: «А если я умру?», а Баймагамбет ответил: «Тогда по воле ваших детей буду доживать свою жизнь», – поделилась семейной легендой Ляйля Мухлисовна.

К людям великий казахский поэт относился с особым вниманием и трепетом, любил подолгу разговаривать, хотел знать, чем сегодня живёт простой народ. И потому сметливый и проворный конюх не остался без внимания Абая. Очень скоро он сделал парня своим джигитом – это что-то похожее на личного секретаря или помощника по личным делам и поручениям. Кроме того, Баймагамбет выполнял обязанности возницы.

По воспоминаниям Ляйли Баймагамбетовой, именно он привозил в аул Абая коржуны, полные писем от друзей поэта, проживающих в Семипалатинске, а также загружал полный тарантас с книгами из семипалатинской общественной библиотеки. Везя книги, Баймагамбет заранее предвкушал удовольствие, которое будут испытывать все домочадцы в ауле Абая, когда поэт будет пересказывать прочитанные романы долгими зимними вечерами.

Это был целый ритуал, можно сказать, семейная традиция. Днем Абай много читал, писал стихи, записывал мысли и рассуждения, а вот вечера он проводил в кругу родных, близких, друзей и многочисленных учеников. Именно тогда он рассказывал им о прочитанном за день. В пересказе Абая близкие узнали «Дубровского», «Сохатого», сказ о Петре Великом, восточные поэмы и сказки «Лейли и Меджнун», «Шах-наме», «Кер-Оглы», «Фархат и Ширин» «Тысяча и одна ночь», «Сорок попугаев», а также романы западноевропейских писателей – «Три мушкетера» и всю трилогию, «Королева Марго», «Генрих Наваррский», «Хромой бес» и многие другие.

Но если многие просто с удовольствием слушали занимательные истории, которые помогали скоротать зимний вечер, то Баймагамбет заучивал каждое услышанное им произведение и мог без запинки пересказать целый роман, не перепутав имен героев и сюжетной линии. Заметив талант своего конюха, Абай стал специально заниматься с ним, предлагая послушать новые романы, а потом пересказывать их. Ученик Абая Кокпай Жанатаев даже записал в своих воспоминаниях о том, как Абай занимался с Баймагамбетом: «Абай в свободные зимние дни рассказывал прочитанные романы окружающим людям, особенно сказочнику Баймагамбету, постоянно бывшему при нём. Баймагамбет сразу запоминал русские романы и западноевропейские. Через несколько дней Абай сам просил Баймагамбета рассказать услышанное и не перебивал его, слушая до конца».

О подобном вспоминает и другой соратник Абая – Архам Искаков: «Вечером, когда зажигают свет, садит Баймагамбета возле себя и рассказывает ему прочитанное. На следующий вечер сам слушает пересказ Баймагамбета, если он где-нибудь ошибётся, Абай вновь объясняет прочитанное. Так, Баймагамбет приезжал в свой аул, рассказывал восточные сказки «Тысяча и одна ночь». Он никогда не уставал пересказывать аульчанам восточные легенды». Эти воспоминания хранятся в фонде музея Абая в Семее.

– Мухтар Ауэзов тоже видел в юности Баймагамбета. Вот что он говорил о нём: «Я видел его, слышал его рассказы о годах жизни рядом с Абаем». Неслучайно конюх Баймагамбет стал одним из героев его романа «Путь Абая». И во многом благодаря этому произведению мы многое знаем о своем предке, – призналась Ляйля Баймагамбетова.

Баймагамбет стал каким-то удивительным явлением в казахской степи конца XIX-начала XX веков. Не зная ни одной буквы, он был образован, многое знал, разбирался в литературе того периода. Но, самое главное, он щедро делился с другими своими знаниями, которыми его одарил Абай.

Его звали в гости как самого уважаемого и дорогого человека. Его рассказов ждали и наслаждались мастерством рассказчика. Особенно любили, когда Баймагамбет наизусть читал стихи Абая, которые он знал во множестве, а может быть, и все до единого.

И так сказочнику нравилось всеобщее внимание к его персоне, что он подчас забывал о своей семье и об обязанностях джигита при Абае, загостившись в каком-нибудь ауле на несколько недель. Недаром его любимый наставник и старший товарищ как-то написал о нём шуточные стихи, высмеивая легкомысленность Баймагамбета и любовь ко всеобщему вниманию.

Когда Абая не стало, Баймагамбет действительно жил с его детьми, оставшись их дядькой – наставником и участником детских игр и шалостей. Он умер в 1927 году, а его дети продолжали жить подле потомков Абая. В 1950 году на свет появилась праправнучка поэта и правнучка его «секретного сундука» – Баймагамбета.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Ляйли Баймагамбетовой