Сдержали натиск стихии 

Прибрежное село в Восточном Казахстане попало под первую волну паводков. Воды Иртыша подступили к селу Уварово Глубоковского района. Полноводные протоки водоёма местные власти сдерживают с помощью защитных дамб.

Реке Иртыш всегда особое внимание: её называют непредсказуемой. Местные жители до сих пор помнят паводок 2018 года, когда за несколько часов уровень воды поднялся до критической отметки.

По информации акима Иртышского сельского округа Ерлана Жумагулова, в результате понижения температуры воздуха в течение нескольких суток в ночное время до минус 30-40 градусов произошло промерзание воды до дна на протоках Иртыша в селе Уварово. В связи с этим образовалась наледь и, как следствие, произошёл выход наледевых вод за пределы русла реки.

Руководство района экстренно организовало помощь в заготовке бутовочного материала для укрепления берега. Сотрудники отдела по ЧС Глубоковского района и местного акимата оборудовали вдоль реки насыпь из мешков, заполненных инертными материалами.

– В зону подтопления могли попасть несколько частных подворий, – комментирует глава сельского округа. – Для затаривания 500 мешков было завезено 20 тонн инертных материалов, также заложен композитный материал россыпью. На сегодня ситуация стабилизирована. Ведётся наблюдение за водоёмом.

Аким сельского округа отмечает также помощь, оказанную предпринимателями села Уварово – А. И. Бурдаковым, М. А. Яковлевым, Е. А. Псарёвым.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Глубоковский район