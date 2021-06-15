Сдадут под ключ

В Жарминском районе успешно реализуется региональный жилищный проект «Одноэтажный Восток».

По сведениям районного акимата, в этом году в рамках проекта «Одноэтажный Восток» за счёт средств частных инвесторов планируется строительство 15 двухквартирных жилых домов, или 30 квартир общей площадью 2 510 квадратных метров. В селе Калбатау построят девять домов на 18 квартир, в городе Шар – шесть домов на 12 квартир.

– На сегодняшний день оформление земельных участков под жилищное строительство полностью завершено, – уточнили в районном акимате. – В селе Калбатау уже построено и введено в эксплуатацию четыре жилых дома, ведётся строительство ещё пяти. В городе Шар построены три одноэтажки, в которых сейчас идут отделочные работы, начато возведение ещё трёх. Завершение строительства всех домов намечено на июль текущего года.

В 2022 году в рамках проекта «Одноэтажный Восток» в Жарминском районе за счёт частных инвесторов будет построено 13 двухквартирных жилых домов (26 квартир) общей площадью 2 090 квадратных метров.

Новосёлами станут многодетные семьи, жители района из числа социально уязвимых слоёв, состоящие в очереди на получение жилья.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район