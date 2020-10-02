Счастье – быть нужным людям  

Бывший профсоюзный лидер медицинских работников Глубоковского района Олег Охотников более двадцати лет своей жизни посвятил защите интересов и прав людей в белых халатах. А выйдя на пенсию, начал вести летопись здравоохранения района.

Вспоминая моменты своей трудовой биографии и перебирая в памяти имена бывших коллег и медицинских работников, оставивших добрый след в истории районного здравоохранения, Олег Ильич погружается и в воспоминания о своём детстве.

ВОЙНА ПРОШЛАСЬ ПО ДЕТСТВУ УРАГАНОМ

Родился Олег Охотников в 1940 году в посёлке Глубокое. Когда началась война, его отца призвали в армию. Мать осталась одна с двумя маленькими детьми. Ушедших на войну мужчин в цехах Иртышского медеплавильного завода заменили женщины, работавшие днём и ночью – для победы нужна была медь.

Бесхитростный уклад натурального хозяйства диктовал жизнь и взрослых, и детей по военному времени – помогать родителям для подростков было неписаным законом.

Олег Ильич вспоминает, как дети копали и пропалывали огород, поливали его, таская воду ведрами с речки. Ходили за земляникой, клубникой – благо, ягода росла сразу за селом. Собирали съедобные травы: щавель, кислицу, ранние лук и чеснок. С пяти-шести лет помогали пахать, боронить, сеять, жать. Собирали колосья с полей, заготавливали дрова. Уставали так, что засыпали на ходу. Ели супы из картофельных очисток с добавлением различных кореньев и трав, варили щи из крапивы, пекли лепешки из лебеды. Чтобы спастись от голода, женщины ходили по близлежащим сёлам и обменивали на продукты всё, что только было можно.

– Наш дом был на берегу реки Глубочанка, – рассказывает Олег Ильич. – Чуть выше стояла водяная мельница, и когда поступало зерно из окрестных сёл, то плотину на реке перекрывали, чтобы поднять воду для работы мельницы. В это время воды в речке возле нас становилось совсем мало и мы могли руками собирать рыбу. Попадались налимы, но в основном была мелкая рыбёшка. Из неё вынимали внутренности, а мамы или бабушки на металлических листах сушили рыбу в русской печи. Потом мы набивали этим лакомством карманы и ели от души, словно семечки.

Дети военного времени старались заглушить голод играми. Летними вечерами, закончив все домашние дела, девчонки и мальчишки собирались в заранее условленном месте и играли в городки, лапту, чижик, футбол. Необходимый для игр инвентарь делали своими руками. Кукол или футбольный мяч шили из тряпок и набивали опилками. Зимой катались на самодельных лыжах и санях с высоких гор, особенно любили мастерить трамплины. По первому льду вставали на коньки, они были деревянными, с прибитой понизу железной полоской. Исключительным развлечением было кино, которое в то время было ещё черно-белым: «Мы из Кронштадта», «Чапаев» и другие.

– В апреле бегали на Иртыш наблюдать, как ломается лёд, – продолжает он. – Бывали большие заторы, которые потом взрывали специально обученные люди. А летом смотрели, как по Иртышу идут белые большие пассажирские пароходы. Особенно завораживающе это было в вечернее время, когда на двух палубах парохода горел яркий свет, играла музыка. Зрелище было очень запоминающееся. Хорошей одежды и обуви почти не было, но мы всё же ходили в школу. Помню, у меня были ботинки на деревянной подошве.

Писали школьники чернилами из свекольного сока и сажи, учебников было по одному на класс, домашнее задание выполняли на листах из бумажных мешков. Из этой же бумаги сшивали и линовали тетради. Школа отапливалась плохо, и дети часто угорали.

На Новый год самым драгоценным подарком от Деда Мороза был кусочек хлеба. Конфеты были большой редкостью. Олег Ильич признаётся, что тяготы объединяли ребят и детская дружба сохранилась на всю жизнь.

Спустя три года вернулся с фронта глава семьи – инвалидом первой группы, но живой. Через несколько лет в семье уже было девять детей.

– Жили мы очень бедно, – вспоминает Олег Ильич. – Бедность смотрела из каждого угла. По этой причине после окончания семи классов мне пришлось уехать в город Рубцовск учиться в ремесленном училище.

САМОРОДОК ИЗ ГЛУБИНКИ

За два года учёбы юноша показал свои лучшие качества – дисциплинированность, ответственность и трудолюбие. В летнее время студентов направляли в колхоз на уборку урожая, и за хорошую работу 16-летнего юношу наградили знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель».

Получив диплом, Олег Ильич вернулся в родной посёлок. Но так как ему ещё не было 18 лет, его нигде не брали на работу. Однако удалось устроиться матросом в Иртышское речное пароходство, где и началась его трудовая биография. Проработав там полтора года, решил обучиться профессии водителя. Устроился на автобазу и через пару лет его пригласили работать по специальности на ИМЗ. Но спустя два месяца молодого человека призвали на службу в армию, в самую жаркую точку Советского Союза – город Кушку. После трёх лет добросовестной службы водителем в артиллерийских войсках вернулся на завод, окончил вечернюю школу мастеров, получил диплом мастера-электромеханика.

Обаятельный, остроумный, творческий Олег Охотников всегда был в гуще общественной жизни. Участвовал в художественной самодеятельности клуба ИМЗ, был заместителем секретаря комсомольской организации завода. Выдвигался кандидатом в депутаты Верховного Совета Казахстана, позже был избран депутатом районного и поселкового советов.

Активная жизненная позиция и лидерские качества молодого человека не остались незамеченными, и в 1968 году его назначили заместителем председателя исполкома Глубоковского поселкового Совета.

Через два года он перевёлся водителем на станцию скорой помощи ЦРБ, где более семнадцати лет проработал механиком гаража.

Настоящий профессионал и человек высоких нравственных качеств, уважаемый всеми за взвешенность принимаемых решений, за деловые предложения и замечания, тактически продуманные подходы, умение творчески воспринимать все новое и беречь традиции О. Охотников в 1989 году избирается председателем райкома профсоюза медицинских работников.

ОТСТУПАТЬ НЕ ПРИВЫК

В это время начали распадаться профессиональные объединения. Но благодаря деловой хватке профсоюзного лидера, его справедливости, а также поддержке медицинских работников организацию удалось сохранить.

На своем посту Олег Ильич проявил исключительную ответственность, высочайший профессионализм, умение принимать верные решения и мудрость при общении с людьми. Благодаря всем этим составляющим деятельность профобъединения обрела новый уровень качества, что не раз отмечало высшее руководство.

– В 1991 году меня выдвинули делегатом на республиканский съезд профсоюзов медицинских работников и избрали членом Центрального комитета. На республиканском съезде получил мандат делегата на Всесоюзный съезд, который проходил в Москве. На этих съездах я научился строить дальнейшую работу проф-союзной ячейки, – рассказывает Олег Охотников.

Самым тяжёлым годом для сотрудников районной больницы был 1988, когда они в течение десяти месяцев не получали зарплату. Для разрешения этого вопроса Олег Ильич прошёл все суды, встречался с руководством области, но безрезультатно. Между тем его закалённый характер не позволил ему отступить от намеченных целей, заставил продолжать упорно добиваться своего. Он написал о бедственном положении коллектива больницы Президенту Республики Казахстан. Ответ был положительный, и в течение трёх месяцев задолженность по заработной плате была закрыта.

Олег Ильич уделял особое внимание работе с ветеранами райбольницы, которые нуждались в человеческом участии, в решении насущных бытовых проблем. При его непосредственном участии в ЦРБ была создана ветеранская организация.

Несмотря на свою занятость, профсоюзный лидер и теперь уже руководитель отдела кадров больницы находил время для общественной жизни. Участвовал в создании Малой Ассамблеи народа Восточного Казахстана и на протяжении четырёх лет в ней работал. Также 15 лет являлся членом районной территориальной избирательной комиссии.

В 2010 году Олег Ильич вышел на заслуженный отдых с общим трудовым стажем 55 лет. За добросовестную работу по защите законных прав членов профсоюза был награжден значком «За особые заслуги в работе профсоюза работников здравоохранения РК» и медалью «Ветеран труда».

– Я познал счастье быть нужным людям, – говорит он. – В своей работе всегда руководствовался их интересами. Меня привлекала возможность оказания необходимой помощи тем, кто в ней нуждался.

В семейной жизни у него тоже сложилось всё благополучно. Олег Ильич вместе с супругой построил дом, воспитал трёх дочерей. Сегодня радуется успехам внуков и правнука.

Несмотря на довольно солидный возраст, не сидит без дела и всюду успевает, интересуется всем, что происходит в стране и мире, в районе и посёлке, активно сотрудничает с Советом ветеранов. Несколько лет назад, проделав колоссальную работу по сбору материала, выпустил книгу «О людях в белых халатах», куда вошли фотографии и очерки о представителях благородной профессии.

Олег Ильич Охотников поистине является самородком, готовым открывать в себе всё новые неизведанные грани и реализовывать их полностью и без остатка. Он никогда не унывает и не падает духом.

– На моих житейских перекрёстках всего было полно: и горести, и радости, и добра со злом, – говорит он. – Но о плохом я стараюсь не вспоминать – жизнь от этого длиннее не становится. Для меня важно общение с людьми. А на хороших людей мне всегда везло.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район