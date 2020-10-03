Бывших авиаторов не бывает 

В авиации не бывает мелочей. Это простое правило доводилось слышать каждому курсанту с момента поступления в лётное училище.

Действительно, большинство воздушных аварий и авиакатастроф происходит из-за неисправности техники, как говорится, «оттого, что в кузнице не было гвоздя». За исправностью воздушных кораблей строго следят авиатехники – специалисты по наземному обслуживанию самолётов и вертолётов. Именно благодаря им самолёты благополучно долетают из пункта А в пункт Б. К слову, в авиации случайных людей не бывает — сюда приходят влюблённые в небо. Так и наш сегодняшний герой, авиатор с многолетним стажем Бауыржан Райханов, посвятил небу всю свою сознательную жизнь. 45 лет он проработал на авиационном предприятии Семея, которое ныне стало международным аэропортом.

Бауыржан Райханулы Райханов родился 15 мая 1951 года в селе Белтерек. В восемь лет поступил в первый класс местной школы, продолжил обучение в Семее, школе-интернате №1. Именно тогда, в школьные годы, и началось его увлечение авиацией.

Рядом со школой в то время находился городской Дом пионеров, ребята посещали различные кружки по интересам. Юный Бауыржан стал завсегдатаем кружка авиации, где ребята вместе с преподавателем учились конструировать самолёты и дельтапланы. К слову, преподавал ребятам бывший авиатор, который на каждом уроке делился захватывающими историями о небе. Прибавляли интереса и выходящие в то время газеты и журналы об удивительных «крылатых машинах». В конце концов, детское увлечение переросло в профессиональный интерес, и Бауыржан после школы поступил в Кирсановское училище авиатехники в Тамбовской области. Окончив его в 1972 году, будущий авиатор вернулся в Семей и начал свой профессиональный путь.

– В авиацию я пришел в 1972 году. Первое время работал механиком и техником. Для того, чтобы стать хорошим авиатехником, требовалось три-четыре года. Нужно было сдавать экзамены на каждом этапе. Я тщательно изучал конструкцию самолётов. За время своей профессиональной деятельности работал на разных должностях: авиатехником, бригадиром, инженером… Трудился с 1972 до 2017 года на предприятии авиации города. Сейчас это международный аэропорт Семея. Было много интересных случаев. Несколько раз после обретения Казахстаном независимости к нам приезжал Президент. Курчатов посещал Генеральный секретарь ООН. Мы встречали высоких гостей и обслуживали их самолёты, – рассказывает Бауыржан Райханов.

Бауыржан Райханулы облетел, можно сказать, половину Советского Союза. Приходилось сталкиваться и с непредвиденными обстоятельствами: отказ техники, падение самолётов… Одним из самых болезненных воспоминаний стало крушение самолёта в 1974 году, которое будущий авиатор увидел своими глазами.

– Самый запоминающийся случай был после окончания учёбы. Самолёт летел из Семея в Караганду. Он не прошёл через капитальный ремонт. В результате из-за технических неполадок произошла авария. Все люди погибли. В самолёте было около 30-ти человек, среди них юные спортсменки. Я видел это своими глазами. В авиации не бывает мелочей. Если хоть одна малая деталь откажет, самолёт не поднимется в небо. Поэтому перед полётом необходимо устранять все дефекты, – говорит авиатор.

Впрочем, о несчастных случаях Бауыржан Райханов предпочитает не вспоминать, зато охотно делится приметами авиации. Так, работники воздушного судна избегают при разговоре слова «последний», предпочитая заменить его словом «завершающий». Также нельзя бить и даже хлопать по корпусу самолета. Его можно только гладить – техника тоже требует ласки.

По словам авиатора со стажем, на сегодня казахстанская авиация развивается куда быстрее, чем раньше: приобретаются новые комфортабельные самолёты, повышается качество и регулярность авиасообщений. Да и обучиться на того же авиатехника стало куда проще. Ведь в век компьютеризации многое можно узнать из интернета и еще качественнее подготовиться к поступлению в лётное училище.

Сейчас Бауыржан Райханов на заслуженном отдыхе. Первое время выход на пенсию авиатор со стажем переживал нелегко. Руководство аэропорта попросило его остаться и делиться опытом с начинающими работниками. Так он проработал ещё три года.

На счету Бауыржана Райханулы множество наград, в том числе – звание «Почётный авиатор», присвоенное за доблестный труд и вклад в развитие авиации страны, но самое ценное – опыт и багаж теплых воспоминаний о небе, которые навсегда останутся в сердце каждого, кто хоть раз там побывал.

Наргиза Омарканова

Семей