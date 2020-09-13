Самое большое богатство 

Во второе воскресенье сентября в Казахстане традиционно отмечают День семьи.

Напомним, идея учреждения этого праздника была озвучена ещё в 2009 году, когда Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической ситуации выступила с инициативой установить в Казахстане День семьи.

В 2013 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев

подписал Указ о внесении изменений в перечень праздников Республики Казахстан. Этим указом в стране был учрежден новый праздник и определена его дата.

– День семьи в этом году выпал на 13 сентября, – говорит директор детского дома «Үмiт», председатель Совета матерей АНК ВКО Майра Бейсеканова. – В этом году он особенный, ведь часть Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» посвящена вопросам роста благосостояния граждан, модернизации общественного сознания и семейно-демографической политики. Семья – это, безусловно, основа всего, один из главных социальных институтов. Для меня, как руководителя детского учреждения, воспитанники которого называют меня мамой, особенно важно, что государство уделяет большое внимание вопросам сиротства, неполных, многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями. Всем тем, кому нужна особая забота.

По мнению члена общественного объединения «Женщины-мусульманки», педагога с 40-летним стажем Шолпан Тогусовой, именно семья является связующим звеном между разными поколениями, в ней формируются и закладываются ценности и правильные взгляды на жизнь. Пример тому – судьбы её учеников, которые достигли больших успехов, культивируя уважение к старшим.

– Положительный пример имеет мультипликативный эффект, ведь «подобное притягивает подобное», – считает руководитель Международного института счастливой семьи Ольга Иванова, которая более десяти лет занимается вопросами семейно-демографической политики. – Каждый человек, каждая семья жаждет счастья. Когда мы говорим и демонстрируем красивые примеры гармонии в семьях, то сообща создаём ту самую атмосферу, о которой мечтаем. Люди с удовольствием делятся друг с другом хорошими эмоциями, рассказывают о бренде казахстанской семьи, принимают активное, творческое участие в процессе. Это образец настоящего патриотизма, любви к своей Родине. Если мы хотим, чтобы Казахстан процветал, то должны этому способствовать, причём не только словом, но и делом.

Семья должна быть на первом месте, ведь настоящее счастье – любить и быть любимым, чувствовать заботу и отдавать тепло родному человеку. Так считает многодетная мама Гаухар Ермекова из Усть-Каменогорска, которая вместе с мужем Ержаном растит пятерых детей – Аиду, Ертемира, Ерасыла, Нурасыла и Нуралы.

– Эти желанные дети сделали нашу семью крепче, счастливее, – говорит Гаухар. – Считаю, что нужно рожать больше. Тем более что меры, предложенные Главой государства, будут способствовать нашему общему процветанию.

В Восточно-Казахстанской области проживает 13 754 многодетных матерей, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», отмеченных орденами «Материнская слава» I и II степени. Они не только получают ежемесячное государственное пособие, но и освобождены от уплаты налогов, пользуются различными льготами.

Ева Ким

Анара Муратова