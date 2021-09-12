Фамильная гордость династии Бахтияровых

Трудовых династий в Глубоковском районе немало. Открывать же этот почётный список, несомненно, может семья Бахтияровых из посёлка Верхнеберёзовского. Горняцкая профессия стала их фамильной гордостью.

Судьба этой династии около 80 лет неразрывно связана с горнодобывающей отраслью. На многих шахтах и рудниках нашей страны она оставила свой добрый след.

В 1913 году на берегу Сибинских озёр родился первый будущий шахтёр рода Бахтияровых. Каиргазы рос в обычной крестьянской семье, тихую жизнь которой прервала Великая Отечественная война. В 1941 году молодого человека призвали на фронт в ряды кавалеристов. Он участвовал в обороне Москвы под командованием легендарного генерала Доватора. В 1942-м получил ранение, вследствие чего был комиссован. Вернувшись в родные края, устроился работать на одной из золотодобывающих шахт в Семейском регионе.

Каиргазы создал свою семью, в которой родилось восемь детей. Четверо сыновей пошли по стопам отца. Дочери стали педагогами.

Спустя некоторое время Бахтияровы перебрались в посёлок Белогорский, имевший большое политическое значение для Советского Союза. Продукция Белогорского горно-обогатительного комбината использовалась в военной промышленности страны.

Старший сын основателя династии, Турсынгали, трудился здесь экскаваторщиком. Второй сын, Дугали, стал проходчиком в горнорабочем очистном забое шахты, затем получил должность бригадира. Был активистом и многократным передовиком производства. Работу на шахте совмещал с учёбой – получил образование по специальности «горный мастер».

Шахтёрскую династию продолжил Мейрамбай Бахтияров. Окончив энергетический техникум, устроился энергетиком на Белогорский ГОК. Сейчас он продолжает трудиться на одном из производственных объектов региона в горно-металлургической отрасли.

Младший сын Каиргазы – Алтай Бахтияров после окончания школы сразу начал работать на руднике. После службы в армии вернулся на обогатительную фабрику электриком. Там же встретил свою половинку – Алмагуль, работавшую концентраторщицей.

Семья девушки также трудилась в горнодобывающей отрасли. Её отец, Тажимхан Бодыков, был бурильщиком в шахте, брат Кайрат – сварщиком, Наград – проходчиком. Алмагуль окончила Лениногорский горно-металлургический техникум, после чего устроилась на горно-обогатительный комбинат. Молодая фабричная семья росла, у Алтая и Алмагуль родилось двое детей: сын Каиргазы, которого назвали в честь дедушки, и дочь Арайлым.

Как известно, работа на производственных объектах ведётся круглосуточно. Это особый график, который требует большой выносливости. Поэтому муж и жена работали в смену. Когда появились дети, супругам пришлось учиться совмещать семейную и профессиональную деятельность, они всегда старались попасть в разные смены, чтобы один из супругов оставался дома с детьми.

В 1997 году семья перебралась в другой горняцкий посёлок – Верхнеберёзовский Глубоковского района. На местной фабрике обогащали руду, добываемую на Иртышской шахте. Алтай устроился сюда электриком, Алмагуль – флотатором. Вскоре её, активного, энергичного и опытного специалиста, назначили мастером смены. В 2013 году Алмагуль перевели на Белоусовскую обогатительную фабрику, где она успешно трудится и сегодня.

Глава семейства уже восьмой год работает на Иртышской шахте. Общий стаж работы Алтая Бахтиярова в горнодобывающей сфере составляет более 37 лет, его супруги Алмагуль – более 35 лет. Они всегда рассказывали своим детям о том, что работа на производстве сложна, но очень почётна.

Получив высшее образование, их сын и дочь стали трудиться в группе компаний Kazminerals.

Арайлым уже несколько лет продолжает династию Бахтияровых.

– Землеустроитель и юрист по образованию, я долго искала своё призвание, – рассказывает она. – Но от судьбы, как говорится, не уйдёшь. Сейчас работаю заведующей канцелярией Иртышской шахты.

Каиргазы получил два высших образования по специальностям «электроэнергетика» и «экономика предприятия».

По его словам, в 2012 году Иртышский производственный рудник был первым среди комплексов Kazminerals, в которых внедрялась уникальная технология по позиционированию и аварийному оповещению, позволяющая шахтёрам всегда быть на связи с коллегами, находящимися на поверхности, и обеспечивающая им максимальную безопасность. Молодого специалиста пригласили туда на должность инженера подземной телефонной и радиосвязи. Сейчас Каиргазы Бахтияров-младший возглавляет этот участок.

– Наверное, имя деда, первого в нашей семье шахтёра, предопределило мою судьбу, – с гордостью отмечает молодой человек. – Надеюсь, наша трудовая династия продолжит свою славную историю, внося вклад в развитие горнодобывающей промышленности страны.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива семьи Бахтияровых

Глубоковский район