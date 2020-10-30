С общечеловеческих позиций 

«Слова назидания» Абая содержат глубокие мысли о национальном характере казахов.

Абай, сопоставляя нравы своих современников с нравами предков, говорит, что его соплеменники утратили два основных качес­тва, которые были свойственны народу в прошлом и без которых трудно достичь величия.

Первое качество – это единство. Раньше были избранные народом люди, которые вершили правый суд. Все верили в их неподкупность и справедливость, и потому каждый занимался своим делом, полагаясь на своих предводителей. «Когда каждый мнит себя бием, людям тесно на земле; когда народ един со своим вождем, он не сгорит в огне». Да, народ стоял стеной за них, отдав им бразды правления и помогая во всем.

Здесь Абай затронул одну большую проблему. Это общественное устройство казахского аула. Там жили люди, близкие по крови, из одного рода. И потому предводитель народа и предводитель общины, «топ басы», не мог не думать о благе своих сородичей, другого пути у него не было.

Размышляя о том, почему утеряно это качество, Абай говорит, что в его время людьми управляют чиновники, у которых в руках вся власть. Не стало прежних биев, не стало единства в народе. Все перестали слушать и понимать друг друга. Как грибы после дождя, появились разного рода плуты, проходимцы и пройдохи, для которых власть – средство наживы и обогащения. И потому понятие чести, долга, которое было свято в прежние времена, постепенно исчезло.

«Но когда в аулах упомина-ли имена предков и взывали к их духу, сородичи прекращали вражду, забывали всякие обиды и, как один, вставали на защиту обиженного». И потому говорят: «Родич может потерять человеческий облик, но никогда не теряет кровных уз». Об этих двух высоких качествах народа, утерянных им, горевал поэт.

ВЛАСТЬ И БОГАТСТВО

По словам Абая, человек, который озабочен будущим казахов, должен обладать двумя качествами. Без них

невозможно убедить казаха, что в этой жизни есть куда более полезные вещи, кроме мелких каждодневных забот и занятий.

Во-­первых, чтобы насильно забрать детей для учебы в медресе, человек должен обладать сильной, неоспоримой властью. Во-­вторых, он должен быть недосягаемо богат. Только тогда он способен будет задобрить дарами всех казахов, у которых заберет детей, чтобы послать их на учебу. Но не найти такого богача, и дети их остаются неграмотными.

Абай горестно вздыхает по этому поводу: «Невежество досталось им в наследство от отцов, вместе с материнским молоком вошло оно в их кровь и плоть и убило в них стремление к прекрасному». Эти горькие слова Абай высказывал в порыве отчаяния, когда он осознал, должно быть, в полной мере всю безысходность ситуации.

И нам понятны его горькие слова, грустные размышления. Утративший свою независимость, былое величие, не имеющий такого правителя, который был бы озабочен его будущим, казахский народ был бы обречен на вечное невежество.

Стать просвещенным для народа означает прежде всего быть свободным, и нарастание общественных противоречий знаменует начало его борьбы за независимость.

О ПЛОТИ И ДУШЕ

Человек сотворен из души и тела, эта истина была известна еще до Абая. Поэт говорит о непроизвольных и приобретенных свойствах человека. Он называет непроизвольными биологические потребности – есть, пить, спать, к ним он также относит желание познать мир.

Только разум и знания являются приобретенными свойствами человека. Но два эти свойства, усваивая пятью органами чувств ощущения, впечатления извне, объединяются, их невозможно разделить.

Особое место здесь занимают непроизвольные свойства, кото рые Абай называет силой духа. Сила духа на первых порах незначительна, и если не развивать своего стремления к познанию, то легко потерять даже то малое, что имеешь. И тогда у казаха готова отговорка, утешение самому себе: «Что я могу поделать, если бог не наделил меня умом? Он создал нас неодинаковыми: ты умен, а я – нет…»

Желание таких людей оправдать свое невежество, инертность, бездействие, ссылаясь на волю бога, показывает слабость их духа. Человек должен удовлетворять не только свои биологические потребности, но и думать о духовных ценностях, развивать память, укреплять силу воли.

Говоря о силе духа, Абай называет три свойства, которые составляют основу человеческой сущности: «подвижный элемент, т. е. живость восприятия», «притягательная сила однородного» – сила способности сравнивать новое с уже известными истинами, «впечатлительность сер-дца» – здесь нужно беречь себя от четырех пороков: хвастовства, корыстолюбия, легкомыслия, равнодушия.

Тогда, как в чистом зеркале, отразится в сердце любой образ, и он будет воспринят всем человеческим существом и запомнится надолго. Если же не удастся сохранить сердце в чистоте, то исказится отраженный в нем мир: он предстанет неверным и тусклым. Все сказанное относится к психологии, и мы можем утверждать, что Абай был знаком с трудами по психологии.

Поэт, рассуждая о силе духа, оставил глубокие мысли о силе физической, о силе рук человеческих. Но эта сила проявляется во внешней среде. Абай говорит: «Силой своих рук человек накап­ливает богатство, достаток. Но богатство – это внешний признак, не случайно в народе говорят: «Богач до первого джута». Достаток несет в себе благо жизни, но в нем достаточно и вреда. Человек должен знать об этом, иначе он не удержит своего состояния.

Абай предостерегает также от чрезмерного увлечения науками, потому что в каждом деле необходимо соблюдать чувство меры. Это очень верная мысль. Все, что сверх меры, – зло. Во всем должна присутствовать мера.

Как бы подтверждая правдивость своих слов, Абай приводит изречение древних мудрецов: «То, в чем ты всегда находишь радость, однажды принесет тебе огорчения». Определить чувство меры – значит избежать таких пороков, как карьеризм, злоба. Но одним разумом не устоять, он должен объединиться с волей. Кто обладает этими двумя качествами, тот имеет и духовную, и физическую силу, говорит Абай.

О ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ

Абай говорит о безынициативности, инертности, бездействии (талапсыздық). Независимо от того, целе—

устремлен человек или инертен, он всегда жаждет похвалы, признания своих заслуг. Это заложено в нем изначально, и порой для него даже не важно, к месту будет эта похвала или нет. Но похвалы и признания человек ждет не от всех людей, а от той их части, которая ему близка, с которой он делится своими со-кровенными мыслями.

В чем суть слова «бәрекелді» (непереводимая идиома, имеющая многозначное выражение одобрения, похвалы, восхищения)? Абай использует это слово как понятие. О похвале Абай говорил в 21-­м Слове. По его определению, есть два вида похвалы: восхваление достойного и бахвальство. Значит, если человек совершает благое дело, затрачивая на это усилия, и желает услышать от других слова одобрения и поощрения, тогда это будет достойное восхваление. Если человек жаждет похвалы незаслуженной, тогда это его стремление будет именоваться бахвальством.

Похвала, произнесенная устами льстеца и подхалима, ничего, кроме вреда, не принесет. Когда Абай говорит о чистоте души, он имеет в виду не только жажду познаний, но и общечеловеческие качества. Высоконравственный человек стремится к чистой, благородной цели. Хвалить таких людей за чистоту помыслов и совершаемых дел не есть лесть и угодничество, а справедливая оценка и восхваление достойного, выражение нашего восхищения и одобрения.

О ЧУВСТВЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Понятие «бог» Абай толкует очень широко.

На протяжении тысячелетий люди исповедовали различные веры, но сколько бы ни было религий, все они говорили о великом боге; общим для всех религий было утверждение, что богу присущи справедливость и любовь. Истинный путь познания бога – признание его могущества. Но недостаточно признать его могущество, надо понять его величие, полюбить. Выше других становится не тот, кто владеет богатством или наделен властью, а тот, кто искренне поверил и осознал величие бога.

«Его величие – в Справедливости и Любви. Без них нет жизни на земле. Ученым и мыслителем становится тот, у кого больше этих качеств. Человек не может выдумать науку, она появляется как результат наших ощущений, наблюдений и размышлений о созданном вокруг нас и организованном для нас мире».

Взяв понятие «познание бога» как условное обозначение, Абай во главу угла ставит общечеловеческие ценности. Главным и определяющим для него является человек, его чувства, его мысли, его поступки. Иными словами, главную проблему человека составляет познание человека, а не бога. В основе философии Абая лежит осознание дарованного богом человеку величия.

Если человек осознанно верит в его величие, то эта вера освобождает от слепого поклонения Творцу, наставляет его на истинно божий путь. Чтобы это произошло, в человеческой душе должны быть два качества, два чувства – справедливость и любовь.

Это основные принципы гуманизма. Эти мысли привели Абая к уровню мыслителей мирового значения. И его слова: «Люби, брат, всех людей на земле», – лучшее тому подтверждение.

Гарифолла Есим,

академик НАН РК, доктор философских наук,

«Казахстанская правда» № 197, от 15 октября 2020 г.