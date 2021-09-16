С книгой по жизни

В Центре матери и ребёнка прошла акция «Ты родился – ты читатель!», приуроченная ко Дню семьи.

В торжественной обстановке сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки поздравили молодых родителей с рождением детей и предложили им ознакомиться с подборкой книг о секретах воспитания.

Молодым парам рассказали, насколько важно с малых лет прививать ребёнку интерес к чтению. Они уверены, что это должно стать семейной традицией, ведь ничто так не развивает и не формирует личность, как книга и любовь к слову.

Библиотекари пожелали молодым родителям уделять побольше времени общению с детьми, а новорождённым – расти здоровыми и в скором времени стать читателями детско-юношеской библиотеки.

Участники акции получили информационные библиотечные флаеры, которые помогут им определиться в выборе книг, соответствующих возрасту ребёнка.

Ания Есмухамет

Фото Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки