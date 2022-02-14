С доставкой на дом

Теперь сервис по доставке документов из ЦОНа на дом действует по всему Казахстану.

В 2021 году Госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила сервис по доставке готовых документов до двери. Сначала он был доступен только в столице, Алматы и Шымкенте. Список городов постепенно расширялся, и сейчас этим сервисом могут пользоваться жители всех областных центров Казахстана.

Как воспользоваться сервисом? По готовности документа клиент получит SMS-сообщение с персонализированной ссылкой на веб-страницу, на которой нужно заполнить данные для доставки.

– После оформления заявки документ привезут в течение одного рабочего дня. Стоимость услуги в черте города – 970 тенге. Мы доставляем документы по 150 госуслугам, – отметили в Госкорпорации «Правительство для граждан».

Гульжан Естаева