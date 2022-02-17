С цементной прочностью

В Жарминском районе ведётся восстановление и модернизация цементного завода. Проект реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства Восточно-Казахстанской области.

Сегодня в регионе наблюдается пик активного жилищного строительства, соответственно, происходит и рост потребности в строительных материалах, важнейшим из которых является цемент.

Специалисты отмечают, что строительные материалы и изделия, являясь основой для строительства, обычно формируют до 65 процентов стоимости жилого здания в сметах строительных объектов.

Спрос на цемент продолжает опережать предложение. Его дефицит на сегодняшний день покрывается за счёт импорта. В связи с этим в регионе возникла необходимость ввода новых производственных мощностей и совершенствования технологий.

Цементный завод, который существовал ранее вблизи города Шар, начала возрождать Казахстанско-Сингапурская компания Sharcem.

По сведениям отдела сельского хозяйства и предпринимательства Жарминского района, компания была создана с целью выкупа имущественного комплекса и земельных участков ТОО «Казахцемент» и ТОО «Сарытас» у Банка Развития Казахстана.

– Проект направлен на реализацию стратегии «Индустриализация 4.0», повышение экспорта строительных материалов казахстанского производства и обеспечение внутреннего рынка и стран Средней Азии основным строительным материалом, который соответствует высокому качеству и экологичности, – поясняет руководитель отдела Максат Касымов.

По мнению руководства компании Sharcem, изложенному в проекте, имеющиеся в регионе цементные заводы не соответствуют современным технологическим и экологическим требованиям, не в состоянии конкурировать и обеспечивать потребности внутреннего и внешнего рынка.

Кроме того, старые технологии являются экономически не эффективными, от этого в Восточном Казахстане наблюдается высокая стоимость цементной продукции.

Новое предприятие будет использовать передовой «сухой» способ производства, в отличие от устаревшего энергозатратного «мокрого» способа, а также применять энергоэффективные решения и технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду.

– При этом нужно понимать, что цемент – это натуральный материал, в состав которого входят только природные компоненты – глина, гипс, щебень, вода. В его производстве не задействованы ни химические реактивы, ни металлы. Единственный продукт потенциального загрязнения окружающей среды при цементном производстве – это пыль, та же самая, которая образуется естественным образом при разрушении горных пород, – отмечает Максат Касымов.

Кроме того, политика нулевого коэффициента частоты травм работников (система Zero LTI) обеспечит безопасную и надёжную среду для выполнения проекта.

ТОО «Sharcem» планирует возобновить производство цемента с использованием местного сырья. Производственная мощность нового предприятия, согласно планам инвесторов, составит 1,2 млн тонн цемента в год. Новый проект, в реализацию которого компания инвестирует свыше 6,8 млрд тенге, будет завершён уже в конце этого года.

Современные технологии, сотни рабочих мест, качественная продукция призваны способствовать развитию регионального рынка промышленности и строительных материалов, стимулировать развитие смежных отраслей, а также содействовать созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы бюджета до 3 млрд тенге в год.

Согласно проекту, на промышленной площадке цементного завода модернизируют технологические линии по производству цемента, вспомогательные и административно-хозяйственные объекты, отгрузочные терминалы, объекты водоснабжения и очистки сточных вод, железнодорожные пути рабочего парка завода, столовую и прочие сооружения.

Благоприятное месторасположение цементного завода обусловлено наличием стыка транспортных магистралей – как железнодорожных, так и автомобильных.

– Это будет совершенно новое производство, с учётом всех экологических требований, – говорит Максат Касымов. – Кроме того, проект предполагает использование современных энергосберегающих технологий. Всё это даст большие преимущества и обеспечит наибольшую конкурентоспособность на рынке цемента в сравнении с другими производителями.

Способ изготовления цемента, который будет применяться на заводе, дешевле и позволит снизить себестоимость конечного продукта, что в последующем сделает его конкурентоспособным.

Восстановлением и модернизацией цементного завода будут заниматься 700 человек. После этого там посменно будут работать более 380 специалистов и рабочих, планируется возведение вахтового посёлка.

Предприятие намерено выйти на полную мощность уже в первый год работы, выпуская широкий ассортимент продукции, предназначенной главным образом для монолитного строительства и выполнения отделочных работ.

Исходя из потребностей внутреннего рынка Казахстана, в будущем завод имеет технологическую возможность по увеличению производственной мощности.

Полностью закончить модернизацию и ввести его в эксплуатацию инвесторы рассчитывают в конце 2022 года. На полную проектную мощность он должен выйти в 2023 году.

Компания Sharcem намерена не только решать свои экономические задачи, но и способствовать социальному и культурному развитию Жарминского района.

Отметим, что совместным Казахстанско-Сингапурским предприятием в 2020 году реализован проект по строительству единственного в Алматинской области цементного завода мощностью 1,2 млн тонн в год.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район