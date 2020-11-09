Ручная работа 

Новогодние игрушки своими руками делают бабушки из Семея.

Клуб «Надежда» при русском социально-культурном центре Дома дружбы Семея с первых дней ноября начал готовиться к встрече Нового года. Рукодельницы в возрасте 70+ решили нарядить свою ёлочку только игрушками собственного производства. Корреспонденту «Рудного Алтая» удалось понаблюдать за творческим процессом.

По словам председателя русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея Антонины Клиновицкой, клуб «Надежда» объединяет женщин самых разных возрастов. Среди них есть и девушки, и женщины среднего возраста, но в большинстве своём это бабушки, которые уже разменяли седьмой десяток. Всех их объединяет любовь к рукоделию, декоративно-прикладному искусству.

– Наш клуб открыт для всех, кто устал от одиночества, телевизора, телефона и интернета. Здесь наши женщины находят новых подруг, теплоту человеческого общения, радость совместного творчества, – рассказывает Антонина Клиновицкая. – Не за горами Новый год, и мы организовали проект по подготовке самодельных ёлочных игрушек для нашей новогодней ёлки. Этот праздник ждут все, но сам процесс подготовки к нему, наверное, самое приятное время.

Вначале возникла идея украсить ёлку только игрушками в русском народном стиле. Для этого освоили технику плетения и сделали серию крохотных лапоточков. Потом смастерили обереги из ткани без единого шва. Но творческий полёт быстро набрал скорость, и идеи посыпались одна за одной.

В той же технике плетения стали делать из половинки апельсина полусферы с семейными фотографиями. Здесь важен не только сам творческий процесс, но и награда – апельсин с удовольствием съедается самой мастерицей. Освоили и другие техники. Например, сейчас в самом разгаре работа над гирляндой из шапочек. Есть также задумка сделать серию игрушек из фетра.

Прямо на наших глазах Антонина Клиновицкая смастерила несколько заготовок матрёшек из папье-маше. Материал для работы она подготавливает сама. В дело идут картонные лотки из-под яиц. Их мастерица размалывает при помощи блендера в пушистую массу. В неё добавляет клей ПВА, несколько капель шампуня или геля для душа и немного растительного масла для эластичности. Полученную массу она руками замешивает как своёобразное тесто, из которого получаются различные игрушки. Заготовки из папье-маше сохнут двое суток, а потом для матрёшек бабушки свяжут или сошьют из ткани яркие весёлые наряды, которые украсят любую новогоднюю ёлку.

И таких творческих идей у рукодельниц – бесконечное множество. В ход идут любые материалы и даже то, что осталось от былых творческих работ. Например, разноцветную россыпь, которую используют для «алмазной» вышивки, мастерицы используют для изготовления ярких блестящих шаров.

– Раньше мы использовали битые стеклянные игрушки, а теперь эту алмазную крошку. Это и красиво, и безопасно, – говорит Антонина Викторовна.

Параллельно с игрушками бабушки делают сувенирные ёлочки. Дело в том, что русский социально-культурный центр накануне Нового года планирует объявить конкурс таких ёлочек, где победитель получит в подарок сладости. Есть задумка сшить и символ наступающего Нового года по восточному гороскопу – Белого быка. Авторы будущей поделки предлагают оснастить бычка столь необходимым в нашей действительности аксессуаром – медицинской маской.

– Я посещаю этот клуб уже около пяти лет и очень люблю наши совместные занятия. Здесь собрались люди, у которых всегда можно чему-нибудь научиться, – считает пенсионерка Любовь Служаева. – Говорят, жизнь состоит из дней, которые мы прожили, но мне кажется, что жизнь состоит из тех дней, которые мы запомнили. Именно поэтому я стараюсь почаще приходить в клуб, встречаться со своими подругами. Нам необходимо общение, новые впечатления. Это улучшает наше настроение, и для здоровья хорошо. Мы же здесь руками работаем! А улыбки и шутки – это самое дешёвое, но и при этом самое бесценное лекарство!

А вот мастерица бисероплетения Людмила Вахрушева искренне считает, что клуб «Надежда» спасает её от одиночества. Именно здесь она обрела свою семью, преданных подруг, с которыми можно не только обменяться новостями, но и поговорить по душам, сделать совместный проект, поделиться радостью и печалью, добротой и душевным теплом.

– Здесь, в клубе, к нам относятся как к родным людям.

Забота, уважение, внимание – всё это важно для одинокого пенсионера, у которого нет родных и близких. А рукоделие помогает скрасить долгие часы досуга. Я уже около 10 лет занимаюсь бисероплетением, потом стала вышивать крестом картины. Сейчас активно готовимся к встрече Нового года. Всё это помогает отвлечься от забот, поменьше обращать внимания на болезни и недуги, – поделилась своими наблюдениями Людмила Дмитриевна.

С ними согласна и поэтесса Нина Алексеевна Бурнышева. По её словам, она душой отдыхает, когда приходит заниматься в клуб «Надежда».

– Подготовка к новогодним праздникам – это то волшебное время, которое стоит проводить в кругу родных и близких, привлекая к процессу детей и взрослых. Соберитесь всей семьёй вокруг стола, соберите различные материалы для рукоделия и смастерите интересные поделки. Эти моменты останутся с вами на всю жизнь, – посоветовала Антонина Клиновицкая.

Софья Соболевская

Семей