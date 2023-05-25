Рубикон перейден. Новый Казахстан становится ближе 

Серия прошедших электоральных циклов замкнула в единый контур прошлогодние президентские инициативы политической модернизации, триггером которых выступили трагические январские события.

Можно сказать, что Рубикон перейден, и старая модель управления и выстраивания взаимоотношений власти и общества осталась в прошлом. Теперь реализация идеологического концепта нового, справедливого Казахстана переходит в практическую плоскость. И первые результаты, надо признать, довольно обнадеживающие.

В своем мартовском послании, озвученном в прошлом году, Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевой вектор будущего развития страны, заявив, что «устойчивый прогресс и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации». При этом глава государства сформировал достаточно узкий коридор целей переустройства политической сферы. Это формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни, что напрямую будет влиять не только на процесс дальнейшей демократизации, но и на устойчивость и управляемость государством. Последнее особенно важно в периоды наблюдаемой эскалации геополитической обстановки, накладывающейся на тектонические общественные сдвиги, происходящие внутри страны, что мы и наблюдаем.

Для того чтобы эти поистине экзистенциональные задачи не постигла участь обесценившихся и не актуальных прожектов, что было свойственно нашему предыдущему периоду политического развития, строить новый Казахстан должны были только новые специалисты с однозначным бэкграундом, которых бы общество знало в лицо и которым бы доверяло. И опыт прошедшей череды выборов показал, что в представительных органах власти, в парламенте и сформированном им правительстве появилось достаточное количество государственников, нацеленных на решение стратегических задач общенационального развития, укрепление политической стабильности и устойчивости модели общественного устройства. Как уточнял глава государства, стране нужны ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия народа, которые будут играть активную роль в государственном строительстве.

И такие депутаты теперь есть как в законодательной, так и в представительной власти. Именно они становятся проводниками идей нового Казахстана в реальность. Именно они теперь участвуют в формировании тех самых справедливых «правил игры», о которых говорил президент. И, как показывает опыт нашей, Восточно-Казахстанской области, весьма эффективно, поскольку они явно играют на поле интересов своих избирателей.

За примерами далеко ходить не нужно. Например, первое, что сделали депутаты маслихата ВКО, – перераспределили бюджетные трансферты в сторону существенного увеличения финансирования социальных программ. Помимо уже утвержденных бюджетов, на развитие регионального здравоохранения дополнительно было направлено свыше 4 миллиардов тенге, транспортной инфраструктуры – порядка 5 миллиардов тенге, сектора образования – почти что 1,5 миллиарда тенге.

Избранный по одномандатному округу ВКО в мажилис Лукбек Тумашинов практически сразу же после принесения присяги и получения мандата поднял в парламенте вопросы, касающиеся разрешения глубинных проблем своего региона. В их числе отсутствие дорог в Тарбагатайском, Зайсанском, Маркакольском районах, проблематика трассы Омск — Майкапшагай, а также проблемы приграничных с КНР территорий Восточного Казахстана, в которых наблюдается стремительный отток населения, что является не просто социальным вызовом, но несет серьезные риски для национальной безопасности.

Возможно, эти первые шаги на пути к новому Казахстану, в центре которого социум и его проблемы, пока не для всех очевидны. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.