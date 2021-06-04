Резервы туризма

Открытый и откровенный разговор о потенциале развития туризма состоялся в Катон-Карагайском районе накануне открытия нового рабочего сезона в профильной отрасли.

По официальной информации районного акимата, выступившего инициатором важной встречи, в масштабах уникального и живописного края на сегодняшний день имеется 2169 объектов малого и среднего бизнеса. Причём, на долю туризма из них приходится 41 объект, что составляет всего около двух процентов. Много это или мало? Известно, что реальные возможности намного превышают фактические отчётные данные.

Характерно, что анализ проведён в сравнении с тремя другими районами Восточного Казахстана, чей опыт может оказаться полезным. Это Кокпектинский, Уланский и Аягозский районы, где поток туристов и гостей заметно выше, чем в богатом на природные ресурсы Катон-Карагайском районе.

Остаётся добавить, что налоговые поступления за 2020 год от субъектов туризма составили свыше 80 млн тенге, что на десять процентов ниже, чем годом раньше. Свою роль сыграли меры ограничений в связи с пандемией коронавируса. Вселяет оптимизм разрешение на уровне области для объектов туризма на подготовку к летнему сезону 2021 года.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район