Религия не позволяет?

Отношение к вакцинации является одним из часто обсуждаемых вопросов среди верующих. Мнения разделились, каждый пытается всеми способами отстоять свою точку зрения.

Ставить ли прививку от инфекционных болезней? Однажды на этот вопрос уже отвечал известный теолог, руководитель отдела проповеди и пропаганды Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров. До сих пор его ответ остаётся актуальным.

– Как правило, в качестве аргументов ратующие за отказ от вакцинации используют громкие лозунги, такие как: «Ислам запрещает прививки», «Вакцина – происки шайтана», «Прививки нарушают предопределённое Аллахом» и т. п. Однако официальная медицина, основываясь на результатах исследований и статистике, настоятельно рекомендует проведение вакцинации, – отмечает Ершат Онгаров.

По его словам, в священном Коране и Сунне Пророка нет открытого запрета на вакцинацию, напротив, есть все предпосылки для того, чтобы утверждать о её необходимости.

– «Аллах не сотворил какой бы то ни было болезни без того, чтобы не сотворить средство излечения от неё» (от Абу Хурайры). Имам аль-Бухари добавляет: «А медицина, безусловно, является средством излечения от болезней». Также хадис «Тот, Кто утвердил болезни на земле, также утвердил и средства их излечения», переданный от Абу Хурайры, и многие достоверные хадисы указывают на то, что если имеются болезни, то существуют и средства излечения от неё, кроме старческого увядания, которое как таковое не является болезнью. Поэтому беспочвенно утверждать, что необходимо отказаться от медицинских вмешательств, в частности от вакцинопрофилактики, – считает Ершат Онгаров.

Также в подтверждение он привёл следующие строки: «Тот, кто съедает за завтраком семь фиников сорта аджуа, в этот день его не повредят ни яд, ни колдовство». По его словам, данный хадис указывает на то, чтобы мы принимали меры по профилактике болезней, а также на то, что яд или болезнь можно и нужно предотвратить.

С мнением коллеги согласен и теолог Еркинбек Шохаев. Он считает, утверждать, что исламский шариат против вакцинации, – это ошибочно. Ведь и паломники перед поездкой в Мекку получают прививки от различных заболеваний. В случае если они не были вакцинированы, им не разрешается совершать паломнические поездки.

Кроме того, совет учёных Университета аль-Азхар, отделы фетв Саудовской Аравии, Марокко и других мусульманских стран дали свои рекомендации, что вакцинация против различных инфекционных заболеваний не противоречит шариату. Так как получение вакцины равнозначно приёму лекарств для лечения какой-либо болезни.

Подтверждают слова религиоведов и теологов исторические факты. Эпидемии холеры, чёрной оспы, жёлтой лихорадки и других опасных заболеваний унесли миллионы человеческих жизней. И именно вакцина стала спасательным кругом для многих людей.

Вакцинация сыграла важную роль во всемирной ликвидации оспы и ограничении таких заболеваний, как полиомиелит, корь и столбняк, в большинстве стран мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время иммунизация ежегодно предотвращает 2–3 миллиона случаев смерти. При этом улучшение глобального охвата вакцинацией позволило бы предупредить ещё 1,5 миллиона таких случаев.

– Иммунизация спасает миллионы жизней и получила широкое признание в качестве одной из самых действенных и затратоэффективных мер в области здравоохранения, – сообщает ВОЗ.

Безусловно, прививка – это результат многовековых усилий врачей и учёных, помогающий уберечь людей от опасных инфекций, в связи с чем специалисты в сфере медицины и вирусологии рекомендуют получить вакцину и тем самым обезопасить себя и своих близких от заболеваний.

Напомним, 13 апреля 2021 года начнётся пост. Продлится он 30 дней. Многие задаются вопросом: нарушает ли вакцина пост? Духовное управление мусульман Казахстана дало разъяснение на этот счёт.

Согласно канонам шариата всё, что попадает внутрь естественным путём, нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге «Фатава Хиндия»: «Попадание такого вещества, как жиры, через поры, не нарушает пост» (том 1, стр. 266).

Имам Абу Юсуф и имам Мухаммад сказали: «Лечение глубоких ран в животе и голове не нарушает пост. Это потому, что лекарство (для того чтобы оно прервало пост) должно проникнуть внутрь основным (естественным) путём. Из-за плотности внутренних проходов и их закупорки во время лечения маловероятно, что лекарство попадёт внутрь через рану» («Аль-Фикх аль-Ханафи ва Адиллатуху», 1/392).

Современные учёные делят инъекции на два типа: содержащие питательные вещества (витамины) и вакцины для лечения (не содержат питательные вещества). Они утверждают, «что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях (без питательных веществ и витаминов), то пост не нарушается».

Большинство учёных говорят: «Игла, введённая в вену, не нарушает пост, если она была введена в лечебных, а не питательных целях» (Аль-Муфассаль фи аль-Фикх аль-Ханафи, стр. 276).

Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств. Вакцина не является каким-либо питательным раствором или витамином, обеспечивающим организм энергией. Поэтому вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников