Актуально

Рейды продолжаются

17.04.2021
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В Восточном Казахстане проходят рейдовые мероприятия

Мониторинговые группы продолжают проверять объекты предпринимательской деятельности на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области.

16 апреля в Семее мобильные группы проверили 346 объектов, в том числе 314 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 13 нарушений масочного режима. Составлено 4 протокол на сумму 175 020 тенге, взыскан 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

Проверки также прошли в Риддере, Курчатове, Урджарском, Шемонаихинском, Бескарагайском, Абайском, Зайсанском, Уланском районах. Нарушений выявлено не было.

17.04.2021
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