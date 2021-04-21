Рейды по соблюдению ограничительных мер проходят в ВКО

Каждый день в Восточном Казахстане выявляют нарушения ограничительных и карантинных мер, установленных главным санитарным врачом области.

20 апреля в Семее мониторинговые группы проверили 352 объекта предпринимательской деятельности, в том числе ежедневным мониторингом охвачено 328 объектов, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов выявлено 10 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках и объектах питания. Было составлено три протокола на сумму 131 265 тенге, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

Одно нарушение выявлено в районе Алтай, где мониторинговые группы за минувшие сутки проверили 138 объектов.

Три нарушения зарегистрировано в Урджарском районе. Также нарушение выявлено в Шемонаихинском районе. Там в ходе рейдов проверили 77 объектов.

Помимо этого, рейды по соблюдению санитарных требований прошли в Бескарагайском, Глубоковском, Зайсанском, Абайском, Уланском, Аягозском районах, и в городах Риддер, Курчатов. Нарушений выявлено не было.